Zaorálek (SOCDEM): Dnes se už nehrají šachy, ale kulečník

29.03.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k aktuální geopolitické situaci

Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

Aliance se rozpadají. V tomhle světě se už nehrají šachy, ale kulečník.

1. Írán dnes chce po Trumpovi to samé, co Ukrajina a Zelenskyj, bezpečnostní garance, že už nebudou nikdy vystaveni agresi.

2. Takové garance jsou však v současném světě jen chimérou a nikdo už nic podobného poskytnout nemůže.

3. Nejen Evropa ztratila jistotu. Saúdská Arábie dlouhodobě také platila Američanům za svou bezpečnost.

4. Do nově vzniklé Rady míru Donalda Trumpa přispěly státy Perského zálivu miliardami dolarů. Dnes je tato rada bublinou, která žalostně splaskla. Teď už do ní nikdo nedá ani dolar.

5. Američané nejenže nedokázali ochránit nový rozvojový model států Perského, model založený na rozvoji turistiky, obchodu a financí, který kvetl v Dubaji, Abú Zabí a Dauhá. Naopak tento model agresí proti Íránu zcela zbořili.

6. Na nedávné schůzce Egypta, Saúdské Arábie, Turecka a Pákistánu zaznělo, že už nikdy nemohou počítat s tím, že jim někdo zvenčí ochrání jejich zájmy. Shodli se, že své zájmy si budou muset chránit především sami. 

7. Ukrajina se Zelenským toužila po bezpečnosti, kterou by jí zajistilo NATO, ale členské státy NATO si už nejsou jisté ani samy sebou.

8. Dánsko se opevňuje v Grónsku proti USA. Kdyby dnes Rusko obsadilo estonskou Narvu, nikdo neví, zda by někdo přispěchal na pomoc.

9. U Donalda Trumpa nejde o to, že by neměl vůli budovat aliance, ale ukazuje se, že Spojené státy nemají ani dostatek vojenského materiálu.

10. Globalizace je připravila o vlastní zbrojní průmysl i kapacity, které by produkovaly dostatek raket pro systémy Patriot a dostatek střel Tomahawk, aby byly schopny vést delší konflikt.

11. Chybějí dělníci i inženýři, dokonce se plánuje, že se Patrioty budou vyrábět v zahraničí.

12. Trump prohraje v Íránu, NATO prohraje na Ukrajině.

13. NATO postihlo něco horšího než nedostatek vojenských kapacit – morální vyprázdnění.

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

