Zaorálek (SOCDEM): Fialova vláda si práce svých špičkových diplomatů neváží?

Kromě jiného se jí podařilo pomoci desítkám lidí, včetně Čechů, ze Syrského vězení. Na vysoké profesionální úrovni působila na ambasádách v Iráku, Libanonu, Turecku a Sýrii. Je podivné, že se jí po ukončení její poslední mise v Damašku nedostalo patřičného ocenění a uznání od současného ministra zahraničí ani premiéra.

„Nevzpomínám si, že by se mi dostalo tolika poděkování od kolegů ministrů z jiných zemí v souvislosti s působením našeho velvyslance, jako tomu bylo v případě Evy Filipi za jejího působení v syrském Damašku. Opakovaně mi děkoval například ministr zahraničí USA John Kerry nebo německý šéf diplomacie Frank-Walter Steinmaier, ale stejně tak její práci oceňovala diplomacie Polska nebo Holandska,“ vyzdvihl Lubomír Zaorálek.

„Jsem si jist, že kdyby byl ještě mezi námi Karel Schwarzenberg, tak by se také připojil k mému poděkování, protože jsme oba vždy velmi oceňovali práci, kterou Eva Filipiová odváděla na Blízkém Východě. Bylo na ní vidět, že dělá práci, kterou má ráda, a které jí přináší radost a zároveň přitom z přesvědčení slouží zájmům České republiky a snaží se, aby to, co dělá přinášelo její zemi maximální užitek,“ dodal.

„Eva Filipi dokázala pracovat i ve velmi nelehkých podmínkách. Vzpomínám si, že jsem v době jejího působení musel opakovaně odmítat její návrhy, aby z Damašku byla stažena ochranná služba, která tam byla pro její bezpečnost, protože mi tvrdila, že je to pro „ty mladé chlapce“ příliš nebezpečné a ona má o ně hrozný strach. Jí samotné, „staré bábě“ se přece nemůže nic stát, říkala mi,“ připomíná volební lídr SOCDEM. „Děkuji Evě Filipi za spolupráci a za to, co dokázala. Přeji ji hodně štěstí do dalších let,“ uzavřel Lubomír Zaorálek.

