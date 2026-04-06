Zaorálek (SOCDEM): Je nestoudné, když Trump vyzývá Evropany, aby udělali pořádek

„Vojáci Ježíše Krista“ bombardovali hlavní medicínské centrum v Teheránu.
1. „Vojáci Ježíše Krista“, jak je nazval americký ministr války Pete Hegseth, bombardovali Pasteurův institut, hlavní medicínské centrum v Teheránu, které má vzhledem k sankcím zásadní význam pro íránské zdravotnictví.
2. Pod útokem se ocitla také největší jaderná elektrárna v Bušehru. O svátcích Vzkříšení tak prezentovaly Amerika a Izrael lidem v Íránu nihilistický kult smrti.
3. Vzpomněl jsem si na větu, kterou Fitzgerald uzavírá někde v závěru svůj slavný román Velký Gatsby: „Bezohlední lidé, kteří rozbíjejí věci a ničí lidské životy, a pak se vrátí zpět do svého bohatství s bezstarostností a nechají jiné, aby uklidili ten svinčík, který po sobě zanechali.“
4. Je nestoudné, když Trump vyzývá Evropany, aby udělali pořádek tam, kde on už si neví rady, ale dál pokračuje v nesmyslném ničení.
