Zaorálek (SOCDEM): Je nestoudné, když Trump vyzývá Evropany, aby udělali pořádek

07.04.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výzvu prezidenta Trumpa, aby EU udělala v Íránu pořádek

Zaorálek (SOCDEM): Je nestoudné, když Trump vyzývá Evropany, aby udělali pořádek
Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

„Vojáci Ježíše Krista“ bombardovali hlavní medicínské centrum v Teheránu.

1. „Vojáci Ježíše Krista“, jak je nazval americký ministr války Pete Hegseth, bombardovali Pasteurův institut, hlavní medicínské centrum v Teheránu, které má vzhledem k sankcím zásadní význam pro íránské zdravotnictví.

2. Pod útokem se ocitla také největší jaderná elektrárna v Bušehru. O svátcích Vzkříšení tak prezentovaly Amerika a Izrael lidem v Íránu nihilistický kult smrti.

3. Vzpomněl jsem si na větu, kterou Fitzgerald uzavírá někde v závěru svůj slavný román Velký Gatsby: „Bezohlední lidé, kteří rozbíjejí věci a ničí lidské životy, a pak se vrátí zpět do svého bohatství s bezstarostností a nechají jiné, aby uklidili ten svinčík, který po sobě zanechali.“

4. Je nestoudné, když Trump vyzývá Evropany, aby udělali pořádek tam, kde on už si neví rady, ale dál pokračuje v nesmyslném ničení.

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

Írán , USA , Zaorálek , Trump , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí konflikt v Íránu vyřešit státy Evropské unie?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

