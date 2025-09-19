V září roku 2022 byl vyhozen do vzduchu plynovod Nord Stream 2. A tehdy se říkalo celé měsíce, že to udělali Rusové. Jak je to ale dneska? Dneska mluvíme o těch šesti Ukrajincích, kteří jsou za tím. A samozřejmě jsou za tím hlavně Spojené státy americké.
Pak tu máme tu raketu. Možná si vzpomenete na raketu, která přiletěla údajně z Ruska, jak tvrdila paní Černochová, a napadla Polsko. Pak se ale ukázalo, že ta raketa byla ukrajinská. No, ale máme navíc informaci od polského prezidenta Dudy, který řekl, že mu pak volal ukrajinský prezident Zelenskyj a snažil se ho přesvědčit, aby opakoval, že raketa byla ruská.
No a teď tady máme ruské drony, o kterých se řeklo, že napadly Polsko. Dokonce jeden z nich měl zničit nějaký dům v Polsku. Pouze teď jsme se zpětně dověděli, že ten dům v Polsku nezničil dron, ale polská raketa, která se snažila jeden z těch dronů zasáhnout.
Takže žijeme v prostředí permanentní informační války a válečné propagandy. A média, která pouze přebírají tuto propagandu, která o každém, kdo řekne „počkejte, jak to je, nechme to vyšetřit,” řeknou, „to je dezolát, to je zbabělec a prokremelský Šváb”, tak taková média dělají medvědí službu demokracii. Ony rozbíjejí důvěru a rozbíjejí důvěru lidí ve stát, v média a v celý veřejný prostor.
autor: PV