Žatecká (ČSSD): V městské dopravě se po Novém roce pro Českolipany nic nemění

Důvodem tohoto kroku je, že z výběrového řízení vítězná společnost BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., která bude provozovat MHD České Lípě po dobu 10 let, má šestiměsíční lhůtu na to, aby zahájila provoz zcela v souladu s podmínkami zadávacího řízení, a to garantuje od 1. 4. 2019.

„Tu šestiměsíční lhůtu na přípravu považujeme za přiměřenou a je součástí výběrového řízení právě proto, aby řízení nebylo diskriminační, aby zájemci měli odpovídající čas se na případný provoz připravit. Teď se objevují chytráci, kteří na tuto dobu poukazují a napadají ji u ÚOHS, ale pouze jediná firma se v rámci výběrového řízení na tuto dobu zeptala, po naší odpovědi se však stejně do soutěže nepřihlásila a ani tuto naši podmínku nenapadla u ÚOHS. Je to jen snaha zdiskreditovat naprosto transparentní výběrové řízení. Víme, které osoby chtějí dopravu v našem městě ovládnout, hlava toho všeho sedí na Libereckém kraji. Jenže pan Půta již několik let dokazuje, že není schopen dopravu transparentně vysoutěžit. Na rozdíl od nás,“ sdělil místostarosta Juraj Raninec.

„Slíbili jsme, že městskou dopravu zajistíme, a to se nám podařilo. Zajištěním služeb MHD jsme se zabývali skoro tři roky a na stole byla různá řešení s různou cenou pro město. Splnili jsme tento úkol tak, jak nám ho zastupitelé uložili a stihli jsme to včas, takže autobusy MHD budou v České Lípě jezdit za slušnou cenu počínaje Novým rokem, v komfortu, na jaký jsou tady lidé zvyklí a vyšším. Toto rozhodnutí bylo posledním krokem a jsem ráda, že jsme služby MHD po Novém roce po třech letech jednání a hledání modelu a dobré ceny pro naše město zajistili. Takže shrnuto: v městské dopravě po Novém roce se pro Českolipany nic nemění, doprava bude bez výpadku zachována a od dubna se lidé mohou těšit na lepší služby, jakými jsou např. klimatizované autobusy,“ uvedla starostka Romana Žatecká.

Dopravce BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. byl v přímém zadání osloven zejména proto, že již dlouhodobě zajišťuje MHD v České Lípě a bude ji zajišťovat i v následujících letech, a má dostatečný počet autobusů i řidičů na zajištění této dopravy.

„Těžko bychom hledali jiného dopravce jen na tři měsíce, to je v podstatě nemožné, asi těžko by sem někdo na tuto dobu přesouval autobusy a najímal si řidiče. Ekonomicky by to byla neúnosná záležitost. Proto přímá nabídka současnému dopravci byla jednoznačnou volbou,“ řekl místostarosta Juraj Raninec.

Přímé zadání a smlouvu připravila pro město advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, která se na oblast veřejné městské dopravy specializuje.

Dopravce bude v lednu až březnu jezdit za cenu 47,22 Kč/km.

