Zdechovský (KDU-ČSL): Dejme šestnáctiletým právo volit a být voleni

Když mohou lidé v tomto věku pracovat a jsou i trestně odpovědni, proč jim neumožnit i volit? A navíc si myslím, že mají jít práva i povinnosti ruku v ruce. Proto by mi přišlo nevyvážené, kdyby pouze volili a volit mohli pouze nás. Ať mají stejné povinnosti a podílí se na té práci.
Hodně se o tom bavím i se studenty na svých přednáškách a vím, že je to téma, které je spojuje.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
autor: PV