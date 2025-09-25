Zdechovský (KDU-ČSL): Dejme šestnáctiletým právo volit a být voleni

Komentář k volebnímu právu od šestnácti let

Zdechovský (KDU-ČSL): Dejme šestnáctiletým právo volit a být voleni
Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Když mohou lidé v tomto věku pracovat a jsou i trestně odpovědni, proč jim neumožnit i volit? A navíc si myslím, že mají jít práva i povinnosti ruku v ruce. Proto by mi přišlo nevyvážené, kdyby pouze volili a volit mohli pouze nás. Ať mají stejné povinnosti a podílí se na té práci.

Hodně se o tom bavím i se studenty na svých přednáškách a vím, že je to téma, které je spojuje.

