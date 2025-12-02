„Seďte doma.“ Opozice tepe Okamuru, že je nevzal za Ficem. Lidé zuří

Česko-slovenské vztahy se za Fialovy vlády dostaly do nejvážnějšího napětí za poslední roky. Ta přerušila dlouhodobě zavedené mezivládní konzultace se Slovenskem s odůvodněním, že postoje kabinetu Roberta Fica k mezinárodní politice, zejména k ruské agresi proti Ukrajině, jsou neslučitelné s českou zahraniční linií. Tento krok vyvolal silné reakce jak na Slovensku, tak v české opozici. Fico obvinil české představitele z vměšování do slovenských záležitostí a označil rozhodnutí za útok na suverenitu.
Budoucí představitelé vznikající koaliční vlády v České republice dávají najevo, že napravit poškozené česko-slovenské vztahy bude jednou z jejich priorit. Symbolem tohoto obratu se stala i první zahraniční cesta nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, který po svém zvolení zamířil do Bratislavy. „Je to náš nejbližší národ, jediná země, se kterou nepotřebujeme žádného tlumočníka,“ řekl Okamura pro ParlamentníListy.cz ještě před odjezdem.
Jeho cílem je obnovit co nejbližší a nejpřátelštější spolupráci se Slovenskem a zacelit trhliny, které podle něj způsobila Fialova vláda, když přerušila mezivládní konzultace a uzavřela dveře k běžné komunikaci. Podle Tomia Okamury se hned při prvním jednání ukázalo, že česká a slovenská reprezentace navzdory tvrzením minulé vlády mají velmi podobné zájmy a velmi podobné pohledy na zásadní otázky dneška.
I proto je důležité obnovit poškozené vztahy mezi Prahou a Bratislavou. Mluvil o společném postoji ke Green Dealu, migraci a dalším tématům a překvapilo jej, že na Slovensku jsou stále agendou Benešovy dekrety, to prý netušil. „Slováků si vážíme a ctíme jejich názor. My se tu nebudeme účastnit protivládních demonstrací,“ ujistil předseda české sněmovny. Narážel tím na nedávnou účast končícího ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na protivládní demonstraci v Bratislavě.
„Ostuda a porušení dosavadních tradic,“ říká Rakušan
Je proto jistým paradoxem, že právě představitelé budoucí opozice kritizují, že se opozice nezúčastnila cesty nové sněmovny na Slovensko. Nejvýrazněji na cestu nové české sněmovny do Bratislavy reagoval právě Vít Rakušan. Podle něj šlo o porušení tradic a vyloučení opozice z důležité zahraniční akce.
„První zahraniční cesty nové české sněmovny na Slovensko se neúčastní opozice ani na straně hostů, ani na straně domácích. To je ostuda a porušení dosavadních tradic,“ napsal Rakušan na síti X.
Situaci přirovnal k temným momentům českých dějin. „Zatímco Klement Gottwald se jezdil do Moskvy učit, jak oponentům zakroutit krkem, naše vláda se na východě zřejmě hodlá od Roberta Fica inspirovat, jak umlčovat opozici,“ doplnil.
— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) December 2, 2025
Rakušanův příspěvek ale vyvolal silnou odezvu. Jeden z komentujících mu v diskusi pod příspěvkem připomněl, že „čtyři roky tu jejich vláda na Slováky kydala hnůj a teď by tam chtěla jezdit na výlet.“ Rakušan na to reagoval slovy: „Můžeme to kydání hnoje vidět? Myslíte kritiku Ficova autoritářství a příklonu k Putinovi? To není kydání hnoje, to je smutný fakt,“ konstatoval.
Další uživatel se ptal, proč se tedy česká opozice nesešla soukromě se slovenskou opozicí, na což Rakušan reagoval, že takové setkání skutečně proběhne.
Někteří Rakušanovi připomněli, že právě on sám se nedávno účastnil demonstrace proti Ficově vládě v Bratislavě — a nyní mluví o „ostudě“. Rakušan to vysvětlil tím, že šlo o „svobodný projev podpory občanské společnosti“.
Do kritiky se zapojil i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který Okamurovi vyčetl, že na cestu do Bratislavy odmítl vzít zástupce opozice. „Okamura odmítl vzít opozici na cestu na Slovensko. Pouze fašisti, nacisti a komunisti neměli rádi pluralitu a jiné názory! Vysvětlení, že má někdo jiný názor na Roberta Fica, je naprosto mimo. Tohle rozhodnutí je naprosto nedemokratické,“ napsal Zdechovský.
— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) December 2, 2025
Tohle rozhodnutí je naprosto nedemokratické.
Také pod jeho příspěvkem se však okamžitě strhla živá diskuse a mnoho komentujících mu jeho slova rozhodně nedarovalo. Jeden z nich připomněl i jeho vlastní působení na Slovensku: „Však už jste se tam nadělal ostudy dost i s Rakušanem,“ napsal kriticky. Jiní se u Zdechovského zastali Okamurova rozhodnutí opozici na cestu nebrat.
„Okamura jel na přátelskou návštěvu. Opozice, která byla na Slováky sprostá, se do atmosféry setkání nehodí,“ uvedl další komentář. Padla i ostřejší slova vůči Zdechovskému: „Vy máte rádi jiné názory? Nálepkujete je jako dezoláty a ruské agenty. Váš komunikační guru Foltýn dokonce nadává do sviní.“
Pod Zdechovského výtkou zaznívaly i další dotazy a ostré poznámky. Někteří připomínali, že končící vládní garnitura podle nich sama o vztahy se Slovenskem v minulém volebním období nepečovala: „Předpokládám, že vzhledem k tomu, jakou vedli řeč o Slovensku, nejeli tam nikdy, tak co by tam měli dělat teď? To nedává smysl,“ uvedl jeden z komentujících.
Další přispěl ostře laděnou metaforou: „Když jedu k někomu na návštěvu, neberu smečku podvraťáků, kteří budou hostitelům akorát ochcávat gauč a botník.“ A objevilo se i schvalující stanovisko k Okamurovu rozhodnutí opozici nebrat: „A dobře udělal. Na vaše arogantní a aktivistické chování vůči Slovákům, Maďarům a Polákům už nejsme zvědaví. Diplomacii dělat neumíte, tak seďte doma,“ vzkázal Zdechovskému.
Opozice chystá „protiakci“ a míří na Slovensko vlakem
V médiích se mezitím objevily zprávy, že budoucí opozice plánuje vyrazit na Slovensko „natruc“. Podle něj jde o snahu udělat demonstrativní gesto, které má zpochybnit význam jeho návštěvy – přestože vztahy mezi oběma zeměmi pošramotila právě dosavadní vládní politika.
Dosluhující ministr dopravy Martin Kupka (ODS) k tomu na sociální síti oznámil: „Okamura je ve vedení sněmovny pár týdnů a už z diplomacie dělá výlety pro vyvolené. To fakt nejde. Zahraniční cesty nejsou soukromá cestovka. Mají na nich být všechny parlamentní strany. Proto vyrazíme na Slovensko jako zástupci opozičních stran, abychom se setkali s tamní opozicí. Díky Markovi Bendovi a dalším předsedům klubů za tento krok,“ uvedl.
— Martin Kupka (@makupka) December 2, 2025
pic.twitter.com/2ZXCPvTX0O
Budoucí parlamentní opozice proti vládní koalici ANO, SPD a Motoristů uspořádá vlastní cestu na Slovensko příští týden. Šéf poslanců ODS Marek Benda komentoval to, že předseda Sněmovny ignoroval budoucí opozici. „Pokládáme to za špatné a chybné rozhodnutí,“ uvedl Benda.
Na cestu se vydají zástupci ODS, STAN, KDU-ČSL a Pirátů, a pojedou podle prohlášení šéfky poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové na vlastní náklady vlakem. A dodala: „Opravdu není normální, aby na Slovensko vyjela delegace složená pouze ze zástupců budoucí vládní koalice.“
O přijetí požádají předsedu Slovenské národní rady Richarda Rašiho a chtějí se setkat i se zástupci slovenské opozice.
autor: Natálie Brožovská