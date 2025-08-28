Zdechovský (KDU-ČSL): Plošné šmírování není řešení

28.08.2025 23:08 | Monitoring

Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Ochrana dětí online je absolutní priorita. Dětská pornografie je zločin, který musíme tvrdě potírat, platformy se už nemohou tvářit, že se jich to netýká. Ale plošné šmírování zpráv, masové skenování a zásahy do soukromí poctivých lidí nejsou řešením.

Podporuji cílená opatření, odpovědnost poskytovatelů a vznik EU Centra pro ochranu dětí. To je správná cesta, chránit oběti a stíhat pachatele, aniž bychom všem Evropanům vtrhli do soukromí.

Naše děti potřebují bezpečí. Naše společnost potřebuje svobodu.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
