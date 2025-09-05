Zdechovský (KDU-ČSL): Rozkrádačky peněz Evropanů Slováky nenecháme jen tak

05.09.2025 9:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k eurofondům.

Zdechovský (KDU-ČSL): Rozkrádačky peněz Evropanů Slováky nenecháme jen tak
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Tomáš Zdechovský

Rozkrádačky peněz Evropanů nenecháme jen tak!

Evropský parlament se díky naší snaze znovu vrací k tématu zneužívání eurofondů, které jsme objevili během naší cesty na Slovensko.

Ve středu 10. září proběhne ve Štrasburku rozprava o správě fondů a právním státu.

V říjnu uspořádá Výbor pro rozpočtovou kontrolu slyšení k podvodům s dotacemi, které už prověřují evropský žalobce i Evropský úřad pro boj proti obvodům.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Slovensko , Zdechovský

autor: PV

