Zdechovský (KDU-ČSL): Rozkrádačky peněz Evropanů Slováky nenecháme jen tak

Rozkrádačky peněz Evropanů nenecháme jen tak!
Evropský parlament se díky naší snaze znovu vrací k tématu zneužívání eurofondů, které jsme objevili během naší cesty na Slovensko.
Ve středu 10. září proběhne ve Štrasburku rozprava o správě fondů a právním státu.
V říjnu uspořádá Výbor pro rozpočtovou kontrolu slyšení k podvodům s dotacemi, které už prověřují evropský žalobce i Evropský úřad pro boj proti obvodům.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV