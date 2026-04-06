Zelení: Ministr Macinka má problém

Ministr zahraničí Petr Macinka má problém. A s ním i my všichni. Chybí koncepce, strategie nebo cokoli, co by určovalo směr české zahraniční politiky. Zahraniční politika se redukuje na nekritický obdiv k administrativě Donalda Trumpa (MAGA) a Izraeli, bez ohledu na reálné české zájmy a mezinárodní právo.
Čistky na klíčových pozicích, zrušení odborů pro sankce a odolnost vůči Rusku a nebezpečné uvolnění pravidel pro pohyb ruských diplomatů v Schengenu. Zbytečné a arogantní střety s prezidentem Petrem Pavlem, polským ministrem Sikorskim nebo překrucování výroků zástupců OSN. Drastické omezení humanitární a rozvojové pomoci, které Česko připravuje o vliv a dobrou pověst v zahraničí.
Macinkovo neustálé vyvolávání kontroverzí funguje jako nástroj pro zahlcení veřejného prostoru, díky kterému mohou vládní politici a oligarchové nerušeně prosazovat své byznysové zájmy.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku