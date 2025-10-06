Zelení: Po 15 letech budeme mít své poslankyně

Děkujeme! Po 15 letech budou mít Zelení své poslankyně v Poslanecké sněmovně, Gabrielu Svárovskou a Irenu Ferčíkovou Konečnou! Je to hlas pro demokracii, přírodu a spravedlnost. Je to hlas pro lidská práva a rovnost žen a mužů. Je to hlas proti oligarchii, kmotrům a fosilní lobby.
Díky vám bude v Parlamentu znovu slyšet hlas, který mluví za přírodu, krajinu, zdravé životní prostředí, ne za mocné. Za společnost, kde se ctí férovost, solidarita a respekt – k lidem i k planetě. Děkujeme vám. Dokázali jste to.
Tohle vítězství patří vám všem, kdo věří, že politika může být čistá, lidská a zelená.
autor: PV