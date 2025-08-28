Zelení: Škrty v sociálních službách jsou falešná úspora

28.08.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k návrhu státního rozpočtu pro rok 2026

Co mají společného Stanjurův návrh rozpočtu 2026 a Trumpův „překrásný zákon“? Oba škrtají to nejdůležitější: zdravotnictví, sociální služby a vzdělávání. A nechávají nejzranitelnější na holičkách. Česko 2026 podle ODS:

  • Národní dotace pro všechna ministerstva – prakticky na nule.
  • Tisíce dětí v krizi zůstanou bez pomoci.
  • Oběti domácího násilí, lidé s postižením nebo senioři zůstanou bez podpory.
  • Pracovníci v sociálních službách budou čelit propouštění.
  • Hrozí ztráta evropských peněz, protože stát přestane spolufinancovat programy.

Ekonomové varují: Škrty v sociálních službách jsou falešná úspora – zvyšují nerovnosti a dlouhodobé náklady státu, oslabují ekonomiku a produktivitu. Vedou také k rozpadu služeb, jejichž obnova bude stát mnohem víc než jejich udržení.

Zatímco fosilní a agrární oligarchové mají své výhody jisté, rodiny, senioři, děti a lidé v nouzi čelí nejistotě, zda stát vůbec zaplatí jejich základní podporu. To není spravedlivé ani udržitelné.

My podporujeme neziskový sektor, protože chápeme jeho nezastupitelnou roli ve zdravé a fungující demokracii. Potřebujeme kvalitní sociální služby. Potřebujeme organizace, které pomáhají lidem v nouzi i dalším potřebným, jejichž hlas není ve společnosti ani v politice dostatečně slyšet.

Strana zelených

  • SZ
