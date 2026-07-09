Musílek (CzP): Výsledky summitu NATO nás zklamaly, ale nepřekvapily

09.07.2026 6:02 | Profily PL
autor: PV

Další plánovaný růst výdajů na obranu přinese především obrovské zisky zbrojním firmám, ukrojí ve všech zemích z prostředků, které by mohly být věnovány na mírumilovné účely, a posílí apetit válkychtivých politiků řešit případné konflikty silou.

Musílek (CzP): Výsledky summitu NATO nás zklamaly, ale nepřekvapily
Foto: Archiv VM
Popisek: Václav Musílek

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Václav Musílek - Česká párty: Výsledky summitu NATO nás zklamaly, ale nepřekvapily

Jsme zklamáni především tím, že další plánované navyšování již tak obrovských výdajů na zbrojení nedává smysl. Státy NATO vydaly v roce 2025 na obranu téměř desetinásobek toho, co Rusko, které navíc vede válku na Ukrajině. Přitom bylo Rusko na summitu označeno jako jediná bezpečnostní hrozba. Další plánovaný růst výdajů na obranu přinese především obrovské zisky zbrojním firmám, ukrojí ve všech zemích z prostředků, které by mohly být věnovány na mírumilovné účely, a posílí apetit válkychtivých politiků řešit případné konflikty vojenskou silou. Česká párty je zásadně pro diplomatická řešení konfliktů a proti zbytečným obětem na životech.

Česká párty opětovně oceňuje úsilí prezidenta Donalda Trumpa o ukončení války na Ukrajině. Nejsme si však jisti, zda pokus vojensky donutit Rusko k jednání má reálnou naději na úspěch. Obáváme se, že eskalace konfliktu na ruské území, která způsobuje ruské ekonomice vážné problémy především v energetice, je velmi riskantní politikou. Takový postup by mohl Rusko vyprovokovat k dosud odmítanému využití jaderného potenciálu. Věříme však, že ze strany prezidenta Trumpa jde spíše o posílení vyjednávací pozice a že tento katastrofický vývoj nepřipustí.

S rozpaky přijímáme i Trumpem ohlášený pokus o příměří a vyjednávání s Íránem. Česká párty je přesvědčena, že i když je íránské vedení obtížným a nepředvídatelným partnerem, je třeba využít všech diplomatických možností k ukončení konfliktu a nastolení mírové koexistence v tomto velmi citlivém regionu. Stejně jako v případě Ruska doufáme, že se jedná o taktický manévr s cílem dosáhnout pro všechny přijatelné dohody. Nové válečné manévry v této oblasti by představovaly vážné ohrožení jak bezpečnosti, tak světové ekonomiky.

Česká párty oceňuje postoj vlády Andreje Babiše nepřispívat na vojenskou pomoc Ukrajině, na níž se shodly evropské státy NATO. Další vyzbrojování korupčního a nelegitimního ukrajinského režimu podle nás pouze prodlužuje válečný konflikt a vede k dalším tisícům zbytečně zmařených lidských životů. Jak jsme již dříve uvedli, většina prostých Ukrajinců si přeje okamžité ukončení konfliktu, i za cenu ztráty části území. Ukrajinský prezident a většina evropských politiků se však o osud obyčejných lidí nezajímají a prosazují pouze své parciální zájmy. To je pro nás nepřijatelné.

JUDr. Václav Musílek
Česká párty (The Czech Party)

JUDr. Václav Musílek

  • (CzP)
  • zastupitel měst. části
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