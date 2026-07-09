Zelenskyj nadšený z Trumpa. Ale přišlo varování

09.07.2026 7:41 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinské letectvo oznámilo, že jen od začátku července Rusové odpálili proti Ukrajině desítky balistických střel a protivzdušná obrana dokázala zastavit jen čtyři. Rusové s pomocí těchto střel znovu rozsévali smrt i v Kyjevě. Už potřetí v tomto týdnu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale z jednání NATO v Ankaře přivezl některé dobré zprávy. Zaznělo však i důležité varování.

Zelenskyj nadšený z Trumpa. Ale přišlo varování
Foto: screen ČT24
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Rusové potřetí v jednom týdnu tvrdě udeřili na Kyjev. Vyslali drony i balistické rakety. V ukrajinském hlavním městě zemřeli další tři lidé. Dalších 13 lidí bylo zraněno, včetně jednoho dítěte. Agentura Reuters k útoku napsala, že po útocích vzplály dva sklady a hasiči bojovali s plameny z jeřábových plošin až do středečního rána. V Oděse po ruském útoku zemřelo šest lidí. Ukrajinské letectvo oznámilo, že protivzdušná obrana sice během nočních útoků zachytila 139 ze 169 dronů, ale opět se jí nepodařilo sestřelit žádnou z pěti balistických raket použitých při útoku.

Jen v červenci si ruské útoky na Kyjev a jeho okolí vyžádaly 60 obětí. Protivzdušná obrana sestřelila pouze čtyři z 54 balistických raket vypálených Ruskem tento měsíc, upozornilo ukrajinské letectvo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale z jednání NATO v Ankaře přivezl některé dobré zprávy.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že se jeho země zapojí do programu PURL, což je americký program prodeje amerických zbraní Ukrajině, které však platí ostatní partneři NATO. Turecko se dosud programu PURL neúčastnilo s odůvodněním, že může hrát roli prostředníka v možných rusko-ukrajinských jednáních. Ale zdá se, že teď se situace mění. O obratu země půlměsíce informoval server The Kyiv Post, který také napsal, že do programu PURL vedle Turecka donedávna nedávna nepřispívaly ani Francie, Česko, Itálie, Maďarsko a Slovensko. 

Země jako Německo, Norsko a Nizozemsko patří mezi největší přispěvatele programu. Nizozemská vláda se nedávno zavázala poskytnout 500 milionů eur (asi 580 milionů dolarů) na novou vojenskou pomoc, která zahrnuje drony a vybavení protivzdušné obrany.

Server The Kyiv Independent upozornil, že Zelenskyj mohl být spokojený i po jednáních s Donaldem Trumpem v Ankaře. Přidal však varování.

„(Trump) Například nevyloučil návštěvu Ukrajiny ani uzavření vzdušného prostoru nad zemí v rámci poválečných bezpečnostních záruk. Ale pokud uplynulý rok a půl Ukrajinu něco naučil, pak je to to, že Trump je vrtkavý a rychle od svých slibů odstupuje,“ napsal server.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://www.kyivpost.com

https://www.reuters.com

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