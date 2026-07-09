Zelenskyj nadšený z Trumpa. Ale přišlo varování

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Jen v červenci si ruské útoky na Kyjev a jeho okolí vyžádaly 60 obětí. Protivzdušná obrana sestřelila pouze čtyři z 54 balistických raket vypálených Ruskem tento měsíc, upozornilo ukrajinské letectvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale z jednání NATO v Ankaře přivezl některé dobré zprávy.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že se jeho země zapojí do programu PURL, což je americký program prodeje amerických zbraní Ukrajině, které však platí ostatní partneři NATO. Turecko se dosud programu PURL neúčastnilo s odůvodněním, že může hrát roli prostředníka v možných rusko-ukrajinských jednáních. Ale zdá se, že teď se situace mění. O obratu země půlměsíce informoval server The Kyiv Post, který také napsal, že do programu PURL vedle Turecka donedávna nedávna nepřispívaly ani Francie, Česko, Itálie, Maďarsko a Slovensko.
Země jako Německo, Norsko a Nizozemsko patří mezi největší přispěvatele programu. Nizozemská vláda se nedávno zavázala poskytnout 500 milionů eur (asi 580 milionů dolarů) na novou vojenskou pomoc, která zahrnuje drony a vybavení protivzdušné obrany.
Server The Kyiv Independent upozornil, že Zelenskyj mohl být spokojený i po jednáních s Donaldem Trumpem v Ankaře. Přidal však varování.
„(Trump) Například nevyloučil návštěvu Ukrajiny ani uzavření vzdušného prostoru nad zemí v rámci poválečných bezpečnostních záruk. Ale pokud uplynulý rok a půl Ukrajinu něco naučil, pak je to to, že Trump je vrtkavý a rychle od svých slibů odstupuje,“ napsal server.
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