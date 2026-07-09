Bartoš (Piráti): Babiš couvá a kličkuje

Summit NATO v Ankaře končí a zanechává za sebou pachuť. Tohle nebylo jen o Trumpově rétorice nebo útocích na spojence. Bylo to zrcadlo nastavené nám všem. A premiér Babiš v něm nevypadá dobře.
Místo, abychom v době bezprecedentní nestability a globálních konfliktů ukázali, že jsme spolehlivý partner pro naše evropské spojence a Spojené státy, Babiš na summitu fakticky přiznal, že z nás dělá černého pasažéra. Zatímco ostatní státy berou 2 % HDP na obranu jako minimum a Aliance se baví o dlouhodobém navýšení investic na infrastrukturu a modernizaci, náš premiér couvá a kličkuje. Včera vláda tvrdila, že dáme na obranu potřebná dvě procenta, dnes premiér uznává, že čísla nesedí.
Naše bezpečnost není na prodej a nesmí být předmětem vnitropolitického populismu. Pokud se nepostavíme za kolektivní obranu a nebudeme plnit své závazky teď, v době, kdy hoří Blízký východ a Ukrajina čelí agresi, koledujeme si o obrovský problém. Nemůžeme spoléhat na to, že nás zachrání ostatní, když my sami odmítáme přiložit ruku k dílu.
Prezident Pavel na summitu hasil, co se dalo, a díky za to. Ale dokud bude u kormidla státu Babišův chaos, v očích spojenců zůstaneme jen dlužníky.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku