Bartoš (Piráti): Babiš couvá a kličkuje

09.07.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k summitu v Ankaře.

Bartoš (Piráti): Babiš couvá a kličkuje
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš v podcastu KO (Datarun)

Summit NATO v Ankaře končí a zanechává za sebou pachuť. Tohle nebylo jen o Trumpově rétorice nebo útocích na spojence. Bylo to zrcadlo nastavené nám všem. A premiér Babiš v něm nevypadá dobře.

Místo, abychom v době bezprecedentní nestability a globálních konfliktů ukázali, že jsme spolehlivý partner pro naše evropské spojence a Spojené státy, Babiš na summitu fakticky přiznal, že z nás dělá černého pasažéra. Zatímco ostatní státy berou 2 % HDP na obranu jako minimum a Aliance se baví o dlouhodobém navýšení investic na infrastrukturu a modernizaci, náš premiér couvá a kličkuje. Včera vláda tvrdila, že dáme na obranu potřebná dvě procenta, dnes premiér uznává, že čísla nesedí.

Naše bezpečnost není na prodej a nesmí být předmětem vnitropolitického populismu. Pokud se nepostavíme za kolektivní obranu a nebudeme plnit své závazky teď, v době, kdy hoří Blízký východ a Ukrajina čelí agresi, koledujeme si o obrovský problém. Nemůžeme spoléhat na to, že nás zachrání ostatní, když my sami odmítáme přiložit ruku k dílu.

Prezident Pavel na summitu hasil, co se dalo, a díky za to. Ale dokud bude u kormidla státu Babišův chaos, v očích spojenců zůstaneme jen dlužníky.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

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Bartoš , piráti

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Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Můžete popravdě odpovědět?

Jak je to s tím přidělovaní dotací Agrofertu, vy tvrdíte, že vám dala EU zelenou, Piráti opak. Můžete zveřejnit vysvětlení od orgánů EU jak to je? Jestli nemáte co tajit, tak nevidím důvod tajit ani odpověď z EU.

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