Kupka (ODS): Babiš je bezpečnostním rizikem pro Česko

09.07.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi.

Kupka (ODS): Babiš je bezpečnostním rizikem pro Česko
Foto: Repro Týden v politice, ČT
Popisek: Martin Kupka

Babišovi vydržel vlastní argument přesně 24 hodin.

V pondělí: na Ukrajinu nedáme nic, peníze „potřebujeme na plnění dvou procent“ na obranu. V úterý: „Tento rok dvě procenta nedosáhneme.“ Takže ani Ukrajina, ani obrana. Peníze, kterými se v pondělí Babiš oháněl, v úterý zmizely. Zbyla výmluva na zděděný deficit - od člověka, jehož vlády zadlužovaly tuhle zemi rekordním tempem.

Přitom podle NATO i prezidenta Pavla mohlo Česko dvě procenta splnit už letos. Stačilo jen neškrtat připravené peníze na výdaje na obranu, které jsme pro letošní rok připravili. Místo toho jsme dnes s Albánií a Slovinskem na úplném chvostu Aliance. Rusko vede válku pár set kilometrů od našich hranic, čelíme sabotážím a hybridním útokům - a slabý premiér z nás dělá černého pasažéra NATO, aby měl na předvolební sliby.

A výmluva na dálnice je podvod na občany. Stavět dálnice a posilovat obranu jde - naše vláda to dokázala. Premiér, který mění postoj k obraně země podle toho, na kterém letišti zrovna stojí, není důvěryhodný partner. Jeho schizofrenní jednání je bezpečnostním rizikem pro Česko.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
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Kupka , ODS

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Pane Rajchl, než položím dotaz, budu Vás citovat: Pokud to totiž bude rozhodovat jen trochu nestranný soudce, tak tu kauzu nemůžu prohrát. Znamená to, že když soudce rozhodne ve váš prospěch je to podle vás v pořádku a půjde o nestranné rozhodnutí, když to ale bude naopak, tak bude podle vás soudce ...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi.