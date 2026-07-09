Kolář (TOP 09): Babiš nezvládá zmírnit dopady veder na lidi

Jak předchozí vláda Andreje Babiše selhala během pandemie, si všichni pamatujeme. Doufali jsme, že se poučil, ale vidíme, že schopnost reagovat na krize zůstala bohužel pořád stejně mizerná.
Dokazuje to bohužel absence jakékoli snahy zmírnit dopady veder na lidi.
Jinde v Evropě hledají způsoby, jak lidem během příšerných vln veder ulevit, od naší vlády ale lidi slyší jen arogantní “je léto, se s tim smiř”. Stejně, jako planeta úplně neposlechla, když Macinka ukončil klimatickou krizi, zranitelné skupiny obyvatel se s teplotami kolem čtyřicítky a historickými maximy úplně nemůžou smířit.
V Evropě během letošních veder umřelo nejméně 1300 lidí, to je velký důvod snažit se o systémové změny: rychlé zavádění adaptačních opatření, urychlené zlepšení zadržování vody v krajině, kroky upravující mikroklima ve městech. Kdyby vláda potřebovala poradit, tak to rád udělám - pod mým vedením přijala Praha 6 už v roce 2022 svůj klimaplán, který obsahoval řadu mitigačních a adaptačních opatření, která se ihned začala zavádět.
Pokud je pro některé politiky debata o klimatu obecně složitá - zjevně, je, že Filipe - je to samozřejmě průšvih, ale musí se proto soustředit alespoň na to jasnější: okamžitou ochranu zdraví obyvatel. Ani to ale nedělají.
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