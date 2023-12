Zeman (PRO): Z cizího - to se to rozdává

reklama

A podtrhla tento návrh, který později byl přijat dalšími účastníky vyjma těch největších producentů CO2 jakými jsou Čína a Indie, závazkem větší účasti EU na financování tohoto obřího projektu. Doslova řekla, že tento projekt a zintenzivnění úsilí vedoucího k dosažení cílů daných Pařížskou konferencí o klimatu, tj. omezit oteplování planety Země do roku 2100 ve srovnání s předindustriální érou max. o 1,5 C, vyžaduje nikoliv stovky miliard EUR ale bilióny EUR a Evropa (myšleno státy EU) musí být lídrem v zavádění zelených technologií nejen v Evropě ale i jinde na světě. To bude dle jejích slov vyžadovat další obrovské náklady, na kterých by se měl podílet každý občan EU.

Ono se tak již děje, byť prostřednictvím nepřímých daní, tedy daní spojených se zdražováním všeho, což je zase výsledek rostoucí ceny emisních povolenek. Připomeňme si, že emisní povolenka je pokuta/cena za jednu tunu CO2 produkovaného do ovzduší výrobci například elektrické energie. A ta nyní díky spekulativním obchodům stojí něco pod 90 EUR. Nicméně paní Von der Leyenová má na mysli speciální daň pro Evropany, která má tyto nesmyslné, megalomanské, zelené projekty financovat. První etapa je již schválená. Má jít o celoevropskou daň uvalenou na fosilní paliva, kterou budeme platit všichni, ledaže bychom byli poustevníci. Každý litr benzínu, nafty, plynu atd. má být od roku 2026 či 2027 „zdražen“ o tuto daň. U benzínu má jít přibližně o 10-11 Eurocentů, ale může jít i o více. U nafty to má být víc a to pro její údajnou větší produkci CO2.. Ptáme se, proč to všechno? No proto, aby určité nadnárodní firmy bohatly, a aby nás politici měli více pod kontrolou. Nic na tom, že klimatické změny nezměníme. Neumíme rozkazovat větru, dešti a ani slunci…

To se ukazuje právě tyto chladné, zimní dny v Německu, které je nyní s energií z obnovitelných zdrojů na „štíru“ či spíše na pětku. Ze solárů a větrných parků se tam nyní vyrábí místo 67% slabých šest procent elektrické energie. Po odstavení jaderných elektráren letos na přelomu zimy a jara Německo zachraňují jednak uhelné elektrárny s největší produkcí CO2, jednak dovoz elektrické energie z Česka a Rakouska dohromady cca. 7%. Větší roli také hrají paroplynové elektrárny, ale LNG plyn dovážený z USA má také značnou produkci CO2 (při jeho těžbě a transportu do Evropy) a je navíc dosti drahý. V této souvislosti nutno dodat, že druhým a třetím největším dovozcem ruského plynu na světě jsou Španělsko a Belgie do LNG terminálů a je tedy možné, že tento ruský plyn se dostává i do Německa. V každém případě i ČR opět v menší míře dováží zemní plyn právě z Ruska.

Německo je příkladem bohaté země, která ale nyní má velké hospodářské problémy dané i tím, že za posledních dvacet let do své zelené politiky nainvestovalo neuvěřitelných 500 miliard EUR. Výsledkem je vnitřní diskuze, zda v této cestě pokračovat, což zase přispívá k velké politické nestabilitě koaliční vlády premiéra Scholze. Ne, že bychom my na tom byli lépe. Jen u nás se žádná velká diskuze nad klimatickou evropskou politikou nevede.

To vše ale nebrání paní Ursule von der Leyenové v jejím „svatém“ dekarbonizačním úsilí pokračovat. Inu z cizího se dobře rozdává, za covidu si to při objednávce deseti vakcín na každého obyvatele Evropy dobře odzkoušela…

MUDr. Marek Zeman, MBA PRO 2022



zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zeman (PRO): Profesor Fialka rádoby chytrou horákyní Rajchl (PRO): Hlavní lokální výzvou je zbavit se co nejdříve fialové bídy Ruský plyn. „Fiala lže!“ Rajchl vytáhl drtivá čísla: Lidé platí třikrát více, než by měli Zeman (PRO): Lékaři versus vláda… o co se tu jedná?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE