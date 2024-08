Zeman: Problém není v Turkovi, ale v tom, proč má ministr létat do Bruselu armádním speciálem

Nejčerstvějším příkladem této údajné nekorektnosti jsou Filipem Turkem zveřejněné záběry s cesty do Bruselu v letadle Casa, což je vojenský speciál, který do Bruselu primárně vezl pana ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka. Pan ministr se k této problematice vyjádřil s tím, že není vhodné komentovat cestu vojenskou Casou právě proto, že jde o armádní letadlo. Navíc vysvětloval, že sice chtěl, aby s ním letělo poslanců více, ale nakonec pozvání letět Casou do Bruselu přijal jen pan poslanec Turek.

Celá tato „pseudokauza“ je úsměvná především z jiného důvodu. Podle hesla „kážou vodu, pijou víno“ se chová celá naše vláda. Opravdu nevím, proč vypravovat do Bruselu letadlo s jedním ministrem, ať již kterýmkoliv. Letenka v bussines třídě by jistě byla daleko levnější a také dostatečně důstojná a pohodlná. Nakonec se dá k letadlu jít pohodlně přes letištní salonky, takže o co jde? A že by účast pana ministra pro evropské záležitosti na nějakém jednání byla tak náhlá a tak důležitá, že by nebyly letenky, je málo pravděpodobné.

Navíc se celá vláda zaštiťuje veškerými moderními probruselskými trendy, jako je Green Deal, tedy Zelená dohoda pro Evropu. Těžko si představit relativně větší zátěž na životní prostředí kvůli cestě jednoho člověka do Bruselu, než je cesta samostatným letadlem. A to nemluvím jen o produkci C02. Zkrátka co mohou páni, to nemohou kmáni.

Navíc sám pan ministr Dvořák říká, že není příliš informován o tak zásadní věci, jakou je vyjednávání pana premiéra Fialy ohledně portfolia pro námi navrhovaného eurokomisaře pana ministra Síkelu. Pak mi na mysl přichází otázka, k čemu ten člověk jako ministr pro evropské záležitosti vlastně je?

MUDr. Marek Zeman, MBA

