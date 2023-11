Zlínský (SPD): Covidové ticho končí. Ve sněmovně se bude mluvit otevřeně

reklama

Cílem semináře s názvem Vakcinace proti onemocnění Covid-19 – současný pohled, který se bude konat 20. listopadu 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod záštitou poslance MUDr. Vladimíra Zlínského (SPD) je, aby byli vyslyšeni odborníci z opačného spektra názorů. „Dogma o nezpochybnitelné bezpečnosti covidových vakcín je neudržitelné,“ říká poslanec Zlínský, který do Poslanecké sněmovny pozval lékaře, vědce a pacienty, aby společně diskutovali tabuizovaná témata. „Stále více občanů své zdravotní obtíže dává do souvislosti s očkováním. Na příští pandemii je třeba reagovat jak rychle a rozhodně, tak i s rozvahou a odpovědností. Záměrem by mělo být minimalizovat poškození zdraví jednotlivců, genofondu populace i společnosti jako celku. Je třeba ponechat variabilitu řešení jednotlivým státům. Jednotné vnucené řešení může být nebezpečné jak z pohledu epidemiologického, tak i společenského, protože přináší nezvladatelná rizika zneužitelnosti moci.“

Za poslední tři roky došlo k úpadku vědecké a medicínské etiky, vytratilo se kritické myšlení a schopnost naslouchat si. Vědecká i lékařská komunita byla zasažena autocenzurou, lidé s odlišnými názory, než jsou ty, které prosazují a šíří vládou uznávané zdravotnické autority, jsou označováni jako dezinformátoři, a ti, kteří varují před riziky mRNA vakcín, jako antivaxeři. Proto je podle poslance Zlínského naprosto nezbytné, aby dostali prostor odborníci z opačnými názory a proběhla pluralitní diskuze.

„Mnoho lidí cítí, že doba je obtěžkaná změnou oficiálního paradigmatu na řešení pandemické krize. Dogma o bezchybné a jediné správné reakci na covid-19 je neudržitelné a oprávněně vyvolává pochybnosti i obavy u většinové populace. Je tedy nutné toto paradigma co nejvíce přiblížit realitě, jinak dojde k úplné ztrátě důvěry většinové společnosti v řídící struktury státu, stejně jako ve vědu a medicínu,“ vysvětluje poslanec MUDr. Vladimír Zlínský. Předpokládal, že akce vyvolá řadu vášní, přesto ho ohlas překvapil. „Asi jsem ťal do živého. Druhá varianta, že se oponenti pokusí seminář vymlčet, mně připadala pravděpodobnější. Jakákoli podpora je pro mne velmi potěšitelná, a to jak od občanů, kolegů, tak i od médií. Mohu slíbit, že ve snaze potlačit rozpolcení odborné i laické veřejnosti na extrémní názorové proudy vytrvám a nenechám se zastrašit ostrakizací. Na druhou stranu rozhodně není mým cílem, abychom odmítali moderní výdobytky vědy a medicíny. Opak je pravdou. Je však nutné tyto prostředky použít ve správných indikacích a po pečlivém prověření jejich bezpečnosti.“

Jsme odborníci, kteří pomáhají lidem s postižením, nikoliv dezoláti a dezinformátoři

Seminář se mnozí snaží označovat jako dezinformační a antivaxerský, a to, aniž by znali jeho obsah. Tito kritici by ale měli usednout v sále a pozvané odborníky nejprve vyslechnout. Účastní se ho totiž lidé, kteří mají na rozdíl od svých mediálně známějších kritiků, praktické zkušenosti s tím, co mRNA vakcína může způsobit. Kardioložka MUDr. Jana Gandalovičová vnímá nelibě fakt, že medicína rezignovala na individualizovaný přístup, na risk benefit analýzu, která by se logicky měla lišit pro zdravé a rizikové pacienty. „Vakcinace s již známými nežádoucími účinky, a hlavně neznámým dlouhodobým bezpečnostním profilem je doporučována dětem od 6 měsíců, těhotným ženám a zdravým mladým lidem. Zapomněli jsme na princip primum non nocere?“, ptá se doktorka Gandalovičová. S tím souhlasí i další přednášející, neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová: „Nemohu se smířit s faktem, že jsou lidem veřejně předkládány nepravdivé informace a pravda je zamlčována,“ uvádí lékařka, která se starala do poslední chvíle o Petru Banat, ženu, která na jaře tohoto roku zemřela s ALS. Ve své péči má i další podobně postižené, o nichž bude hovořit v přednášce.

Byli bychom rádi, kdyby se poslanci, naši volení zástupci, začali ptát

Poslanci mají nástroje, které běžný občan nemá. Mohou žádat o data. Mohou ustavit vyšetřovací komise. V mnoha zemích se rozjíždí parlamentní vyšetřování nedorozumění, chyb, omylů a zločinů doby covidové. Podle matematika RNDr. Tomáše Fürsta, Ph.D. však český parlament zatím udržuje velké „covidové ticho“ a mnoho mocných doufá, že se na celou dobu prostě zapomene. „Domnívám se, že je nejvyšší čas otevřít skutečnou debatu o covidu a nechat zaznít pravdu o účinnosti a bezpečnosti mRNA vakcín, kterými byly postiženy tisíce obyvatel naší republiky,“ konstatuje známý matematik a statistik. Angiolog MUDr. Vladimír Čížek k tomu podotýká: „Za poslední tři roky došlo k úpadku vědy, medicínské etiky, vytratil se zdravý rozum a kritické myšlení. Oponentní názory jsou řešeny jednoduše. Nálepkami. Od dezinformátorů, přes antivaxery po dezoláty. Pojďme to prosím změnit.“ Diskuse na tomto fóru bude zřejmě bouřlivá soudě dle intenzivní palby z facebookových profilů vakcinačních zastánců. Zda skutečně do sálu dorazí, není jisté.

„Cílem semináře je otevřít konečně věcnou diskusi o celé „pandemii“ a vyvarovat se do budoucna stejných chyb s dalekosáhlými důsledky pro naši zemi a občany. Celá pandemie covid-19 ukázala, jak snadno se může navrátit totalita, když letargická společnost akceptuje krůček po krůčku nezákonnost a omezování práv občanů v rámci vyššího dobra hlásaného pod praporem pokroku a šťastných zítřků na pozadí pandemie strachu,“ připojuje se prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc. odborník na výrobu vakcín a nanofarmakologii, který se věnuje ve své přednášce působení mRNA vakcín v organismu.

Také imunolog RNDr. Karel Drbal, Ph.D. bude hovořit o vakcínách. Apeluje zejména na kontrolní úřady: „Především bych se přimlouval za diskuzi s odbornou částí těch institucí, které během covidu rozhodovaly o opatřeních a uvolňování léčiv. Mám tím na mysli hlavně zástupce Ministerstva zdravotnictví a jím zřizovaných úřadů jako je Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní zdravotní ústav, případně i zástupce zdravotních pojišťoven.“ Ale nejen vakcinace bude na pořadu odborného semináře.

„Doposud nikdo nechce vyhodnotit, v čem bylo pozitivní testovat děti ve školách, v čem byl přínos povinného očkování u vybraných skupin zaměstnanců a v čem bylo dobré nošení roušek v lese či v liduprázdných ulicích. Chtěl bych paní poslankyně a pány poslance poprosit o to, aby všude tam, kde si budou myslet, že by analýzy dat mohly osvětlit a zdůvodnit protiepidemická opatření, požádali odpovědné instituce o zpracování těchto analýz,“ doplňuje vakcinolog prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. a naznačuje tak, jaký bude obsah jeho prezentace.

Poškozených bez pomoci státu přibývá a zvyšuje se i nedůvěra v očkování a ve funkčnost celého systému zdravotnictví

Nepravd kolem vakcinace jsme slyšeli za uplynulá léta mnoho a nedůvěra lidí v instituce, které měly zajistit bezpečnost vakcín, stoupá. „Všichni bychom chtěli zapomenout na nepříjemné zážitky z covidových let, ale oddělit minulost, přítomnost a budoucnost není možné. Nejen poslance, ale všechny politiky, bych chtěla požádat, aby věnovali pozornost potřebám lidí, kteří mají v důsledku očkování poškozené zdraví. Netrápí je totiž jen zdravotní problémy, mívají v důsledku toho i problémy doslova existenční. Je nutné najít cestu, jak co nejrychleji pomoci těm, kteří v důsledku vakcinace již poškození jsou, a učinit urychlené kroky ke změně právních předpisů, které tuto oblast upravují,“ upozorňuje advokátka JUDr. Vladana Vališová, která má mnoho zkušeností se žadateli o odškodnění, a déle než rok se marně snaží domluvit s Ministerstvem zdravotnictví na pravidlech odškodňování. Dosud nebyl odškodněn žádný z žadatelů.

Pacienti a jejich příbuzní na této diskusi nemohou chybět. Zaplatili svým zdravím daň za „kolektivní imunitu“, kterou vakcinologové slibovali, i když věděli, že tímto typem vakcíny nebylo možné zabránit přenosu infekce a kolektivní imunity bylo dosaženo až poté, co většina lidí infekci prodělala. Pro mnohé postižené je již cesta do Prahy nemožná, nebo je pro ně vystoupení příliš stresující, proto zazní jejich příběhy ze záznamů. Viktor Baroš, šéfredaktor redakce NF Svědomí národa, poznal život pacientů zblízka: "První případy nežádoucích následků po vakcinaci proti covidu-19 jsme zaznamenali v ohlasech na rozhovory s odborníky, kteří varovali před možnými riziky nedostatečně vyzkoušeného léčiva. Začátkem roku 2022, tedy v době největšího nátlaku na vakcinaci, kdy určitým skupinám hrozilo i povinné očkování, jsme v redakci věděli už o velké řadě lidí, u nichž se následky projevily, a začali jsme se jim věnovat detailněji. Dokumentaristickým způsobem jsme na kameru zaznamenali výpovědi zhruba dvou desítek postižených s různě závažnými následky, u nichž se možná příčinná souvislost s vakcínou objevila i v jejich zdravotní dokumentaci nebo zkolabovali přímo v očkovacím centru." Výpověď těchto lidí doplní i vystoupení několika pacientů přímo v sále.

„Existence jiného názoru na to, co se dělo během epidemie covid-19 neznamená ještě, že tento názor je dezinformací a že jeho publikování je škodlivé vůči české společnosti“, říká prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. a pokračuje: „Poprosil bych novináře, aby se při posuzování informací také trošku dívali na vzdělání, zkušenosti a praxi lidí, jež své názory vyjadřují. Aby nekriticky neschvalovali metody a výroky tzv. ověřovatelů informací, kteří často bez patřičného vzdělání, se zátěží extremistické minulosti a stěží vykonanou maturitou na střední škole, uráželi univerzitní profesory. Chtěl bych poprosit všechny kolegy lékaře, aby se zúčastnili diskuse, a aby se opustily všechny metody dehonestace. Společně můžeme totiž nakonec dojít k závěrům, jež budou dobré pro obyvatele naší republiky.“

