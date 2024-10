Zlínský (SPD): Mladí se nemají rozmnožovat, protože tím poškozují planetu Zemi. Šílené

Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já bych si to dovolil dokončit. Já jsem se do toho ze začátku trochu zamotal , tak se mi to prodloužilo.

Já bych chtěl říct, že nárůst těch lidí, a to je podle mě velké procento, 30 %, kteří se nějakým způsobem identifikují s LGBT+ ve Spojených státech amerických, myslím si, že většina z nich vlastně vypadává z reprodukce, a když se nad tím zamýšlím, tak se ptám, jestli tito lidé, v podstatě ta jejich změna, je způsobena tím, že jsou bombardováni memy ze svého okolí, hlavně teda sdělovacích prostředků a sociálních sítí, anebo jestli je ta změna skutečně biologická, jestli u nich dochází k hormonálním změnám.

Takže my bychom se měli vlastně zamýšlet nad tím, kde je ten základní problém, identifikovat ho a pakliže je samozřejmě jaksi zakódován v základech naší civilizace, tak bychom se nad tím měli zamyslet, protože co s tím dělat? Protože pokud s tím nebudeme nic dělat a nezměníme teda ty základy, tak prostě ta civilizace se zbortí, protože nebudeme mít dostatečné množství lidí, kteří vytvoří její základ.

A ještě bych chtěl zmínit další negativní prvek, který se tady objevuje, který pravděpodobně není geneticky daný nebo zakódovaný biologicky, ale to je to, že se tady šíří další mem mezi mladými lidmi, že vlastně se nemají rozmnožovat, že poškozují planetu Zemi a že vlastně je ekologické, pokud nebudou mít děti. Myslím si, že to je skutečně mem, který je šířený jaksi uměle, že tohle biologicky zakódováno není.

Tak to je všechno, co jsem chtěl říct k té problematice. Děkuji.

MUDr. Vladimír Zlínský SPD



