Zuna (TOP 09): Opravdu chce tahle vláda riskovat další Vrbětice?

24.01.2026 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákonu k činnosti pro cizí moc.

Zuna (TOP 09): Opravdu chce tahle vláda riskovat další Vrbětice?
Foto: TOP 09.cz
Popisek: Poslanec Michal Zuna (TOP 09)

Netrvalo to dlouho. Česko využilo náš paragraf, který umožňuje zastavit a stíhat zahraniční špionážní aktivity. O to víc zarážející je, že ho současná vláda chce zrušit a tím omezit schopnosti našich tajných služeb.

Jako spolupředkladatel paragrafu postihujícího neoprávněnou činnost pro cizí moc nevidím jediný rozumný důvod, proč by se Česko mělo dobrovolně vzdávat pohotového nástroje proti aktivitám, které přímo ohrožují naši bezpečnost. Obavy ze zneužití se ukázaly jako neopodstatněné.

Opravdu chce tahle vláda riskovat další Vrbětice? Ty stály život dvou českých občanů a pachatelé nikdy nebyli potrestáni.

Není těžké uhodnout, kdo bude mít ze zrušení tohoto nástroje největší radost.

Michal Zuna

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Konečná: Pro tuto šílenou větu hlasovali čeští europoslanci
Urbanová (STAN): Pokroucené argumenty i zjevné lži zemědělské lobby
Holec naznačil, co by při druhém mandátu Pavla mohlo přijít
Schillerová (ANO): Vážení přátelé, hlásím, že Stanjurův rozpočet je opravený

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Zuna

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Je třeba zákon zrušit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Proč vás lidi volili?

Sám tvrdíte, že proto, že chtěli změnu. Ale myslíte, že chtěli sledovat, jak hlavní, co se řeší je Turek a jeho nominace na ministra? Proč proboha místo něj nenavrhnete někoho jiného? Kandidoval do sněmovny, chtěl být tedy poslanec, což je, tak o co tu běží? O blaho lidí určitě ne.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 39 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Teleky (KDU-ČSL): Vláda vystavuje stopku schváleným diplomatům

22:14 Teleky (KDU-ČSL): Vláda vystavuje stopku schváleným diplomatům

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k české diplomacii.