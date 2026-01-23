Zuna (TOP 09): Opravdu chce tahle vláda riskovat další Vrbětice?

Netrvalo to dlouho. Česko využilo náš paragraf, který umožňuje zastavit a stíhat zahraniční špionážní aktivity. O to víc zarážející je, že ho současná vláda chce zrušit a tím omezit schopnosti našich tajných služeb.
Jako spolupředkladatel paragrafu postihujícího neoprávněnou činnost pro cizí moc nevidím jediný rozumný důvod, proč by se Česko mělo dobrovolně vzdávat pohotového nástroje proti aktivitám, které přímo ohrožují naši bezpečnost. Obavy ze zneužití se ukázaly jako neopodstatněné.
Opravdu chce tahle vláda riskovat další Vrbětice? Ty stály život dvou českých občanů a pachatelé nikdy nebyli potrestáni.
Není těžké uhodnout, kdo bude mít ze zrušení tohoto nástroje největší radost.
