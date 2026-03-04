Doksanský (ANO): Posílení naší národní hrdosti

05.03.2026 7:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Dni české vlajky.

Doksanský (ANO): Posílení naší národní hrdosti
Foto: ANO
Popisek: Logo hnutí ANO

Máte rádi českou vlajku?

Já ano. Pokud i Vy, mám pro vás dobrou zprávu, protože jsme jako Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválili významný den “Den české vlajky”, který by měl připadnout na 30. března.

Byl to návrh premiéra Andrej Babiš na posílení naší národní hrdosti a já jsem velice rád, protože osobně bych si přál, aby české vlajky vlály na našich budovách po celý rok.

Jsem rád alespoň za tento jeden den, kdy naši vlajku oslavíme.

Doufejme, že to Senát schválí a že už letos 30. března budeme slavit Den české vlajky.

Denis​ Doksanský

  • ANO 2011
  • poslanec
