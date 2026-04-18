Zwyrtek Hamplová: Bitcoinová kauza. Konečně se karty obrací

U případu bitcoin nebylo možné jinak...
Všechny právní kauzy typu bitcoin sleduji, protože veřejné právo je má specializace. Vnímám proto také velmi selektivní přístup k jejich závažnosti podle osob jejich potencionálních pachatelů... Což začíná u médií, jejich titulků, jak mají koho v oblibě a jak na koho jsou přísná. Není to nic veselého ...
Zcela jinak se třeba přistupuje a právo vykládá vůči zástupcům malých obcí a měst (právě řeším případ, kdy by měl starosta nést hmotnou odpovědnost v řádech milionů za účetního, který kradl, protože ho “měl lépe hlídat”, a účetní nemá peníze, aby to, co ukradl, vrátil), vytýká se jim každá chybějící věta v odůvodnění "kde čeho", zatímco vůči některým reprezentantům státu (včetně ministrů) se protekčně “přehlédne” i miliardová škoda nebo dokonce možné protiprávní jednání. Tyto osoby, mající pak pocit nedotknutelnosti (například osoby právě typu paní Evy Decroix), dnes ještě dokáží jako by nic kritizovat jiné… Ona sama přitom posloužila tak nějak "užitečně", aniž jí došlo, co se po ní vlastně žádá...
Takže říkám s úlevou - KONEČNĚ se karty obrací... Oni jsou těmi lidmi, kteří musí namísto často až neuvěřitelné kritiky jiných začít v klidu, ale důsledně, odpovídat na ony nepříjemné otázky. A je na co odpovídat. Po Dozimetru přichází kauza “bitcoiny”.
Něco podobného se mi totiž tehdy nechtělo věřit, že je vůbec možné, aby se na ministerstvu spravedlnosti dělo… A ono se to dělo... Nedivím se, že se pod to pan kolega David Uhlíř, bývalý ústavní soudce, nechtěl tehdy paní ministryni Decrois a jejím kolegům z vlády kladně podepsat. Naopak - chtěl prý zveřejnit nepříjemná zjištění, ale nedostal pro to od nich potřebnou podporu... A proto musel skončit. Škoda, protože je to jeden z nejlepších právníků u nás. Nést právní odpovědnost za případ bitcoin tedy nebude rozhodně snadné. A tehdejším členům vlády není rozhodně u toho vysvětlování co závidět.
Paní ministryni financí a panu ministru spravedlnosti za tento krok proto děkuji. Naši občané i odborná veřejnost si zaslouží vědět, jak se věci mají… My právníci tušíme, ale závěr musí učinit jasné autority, kterým byla věc předána.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku