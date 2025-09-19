Zwyrtek Hamplová: Dotace a stíhání? To by nám zkolabovaly soudy

Kroutíme hlavou my od paragrafů už mnoho let…
Kauza Čapí hnízdo mimo právního názoru o nalézacím soudu, který velmi srozumitelně prezentuje Zdeněk i pro právní laiky v tomto příspěvku (a se kterým se nás skutečně mnoho advokátů ztotožňuje), je hlavně ještě viditelně o obrovském “dvojím metru”. Pokud by totiž měli být stíháni všichni, kdo vytvořili podnikatelské podmínky svých firem “na míru” tak, aby dosáhli na všechny ty kreativní dotace, soudy nám zkolabují na mnoho let. Sama se totiž kolem dotací a jejich kontrol jako advokátka pohybuji léta, a křižuji se často. Doufám, že to bude jedna z oblastí, kde se po volbách vzkřísí zdravý rozum. Ráda k tomu na poli odborném přispěji...
autor: PV