Zwyrtek Hamplová: Jedním slovem: NEEXISTUJE…

07.10.2025 9:15 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na prohlášení Pavla Rychetského, že jmenovat Babiše premiérem by byla ostuda

Zwyrtek Hamplová: Jedním slovem: NEEXISTUJE…
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Více slovy:

Bylo by to v jasném rozporu s ústavními principy, pošlapáním základů demokratické země a naprostým ignorováním vůlí občanů. Prezident, který ctí všechny tyto hodnoty, tedy ústavní principy, základy demokracie a respektuje vůli občanů, by nikdy nepřistoupil k podobnému kroku, tedy ze své vůle jednoho člověka, byť t.č. ve funkci prezidenta, nejmenovat předsedu vládu vítězné strany.

Tvrdím, že by to byla zejména jeho ostuda. Jsem velmi zaskočena, že něco podobného vyslovuje a nepřímo k tomu prezidenta nabádá bývalý ústavní soudce.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Měli těžké soupeře - provládní veřejnoprávní a další média
Zwyrtek Hamplová: Na startu důležitého soudního sporu
Zwyrtek Hamplová: Demonstrace Milionu chvilek? Jen fráze, pusto a prázdno
Zwyrtek Hamplová: Také jsem „v tom“ kdysi byla...

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Pavel , Rychetský , Senát , Zwyrtek Hamplová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte sprohlášením bývalého předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, že jmenovat obžalobvaného Andreje Babiše premiérem by byla ostuda?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Souhlasím s vámi, až na jedno

Moc se mi líbí tento váš článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pestova-ANO-Nesouhlas-s-vladou-neni-extremismus-Opozice-neni-nepritel-780599 a souhlasím s vámi. Jen jedno, nemyslíte, že respekt k druhým chybí vám všem politikům? Když někdy sleduji, jak se mezi sebou dohad...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Kupka: Staví se rekordně jako nikdy v historii České republiky

10:21 Ministr Kupka: Staví se rekordně jako nikdy v historii České republiky

Stavby dálnic a železnic pokračují rekordně, pro další roky je nutné zajistit financování dopravních…