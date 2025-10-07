Zwyrtek Hamplová: Jedním slovem: NEEXISTUJE…

Více slovy:
Bylo by to v jasném rozporu s ústavními principy, pošlapáním základů demokratické země a naprostým ignorováním vůlí občanů. Prezident, který ctí všechny tyto hodnoty, tedy ústavní principy, základy demokracie a respektuje vůli občanů, by nikdy nepřistoupil k podobnému kroku, tedy ze své vůle jednoho člověka, byť t.č. ve funkci prezidenta, nejmenovat předsedu vládu vítězné strany.
Tvrdím, že by to byla zejména jeho ostuda. Jsem velmi zaskočena, že něco podobného vyslovuje a nepřímo k tomu prezidenta nabádá bývalý ústavní soudce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV