Zwyrtek Hamplová: Na startu důležitého soudního sporu

02.10.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k právu a vlastnictví.

Zwyrtek Hamplová: Na startu důležitého soudního sporu
Foto: archiv: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka

Na startu důležitého soudního sporu…. 

Právo je mé hlavní profesní téma už skoro třicet let…. A staré soudní budovy na mne dýchají svou vlastní atmosférou… Zejména jejich schodiště jsou svá… Dnes jsem zastupovala ve Znojmě jednu malou obec, vykonávající funkci opatrovníka svému občanovi s omezenou svéprávností, v jednom velmi principiálním sporu, který skončí nepochybně u vyšších soudů.

Ani vlastnictví nesmí být zneužíváno, a ani práva nejsou bez hranic. Ani paní soudkyně to nerozporovala, pouze se z roviny okresního soudu obávala jít proti znění zákona, a to ani z důvodu výrazných specifik…

Čeká mne tedy opět jeden výrazně důležitý soudní spor o základní hodnoty…. Budu ho moci vést díky odvaze jednoho pana starosty, který nechce přihlížet ničení životů tří lidí, z toho dvou psychicky nemocných…. Věřím si… A budu vám o tom psát…. Stojíme na startu.  V tom ale vidím smysl své práce…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„My tady nejsme na Ukrajině.“ Babiš usadil Fialu
Ztratil nervy. Ví, že prohraje. Od Miloše Zemana přišel poslední kopanec Fialovi
Konečná: Ve sněmovně chybí skutečná levice. Máme důkaz
Stovky korun? Ani náhodou. Pavel Janeček a nepříjemná pravda o povolenkách

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Zwyrtek Hamplová

autor: PV

Michal Zuna byl položen dotaz

Tvrdíte, že jste hrdý, na tuto vládu

A co říkáte třeba na toto? https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-lide-postupne-upadaji-do-chudoby-plni-se-azylove-domy-i-nocleharny-285712 Fakt myslíte, že se máte tolik čím chlubit? V zahraniční politice si podle mě vedete dobře, ale v té domácí jste toho pro lidi udělali ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

17:30 Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

Když někdo z těch, kdo pamatují, vzpomene na minulý režim, nejčastěji mu naskočí slovo lež. Českoslo…