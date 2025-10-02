Zwyrtek Hamplová: Na startu důležitého soudního sporu

Na startu důležitého soudního sporu….
Právo je mé hlavní profesní téma už skoro třicet let…. A staré soudní budovy na mne dýchají svou vlastní atmosférou… Zejména jejich schodiště jsou svá… Dnes jsem zastupovala ve Znojmě jednu malou obec, vykonávající funkci opatrovníka svému občanovi s omezenou svéprávností, v jednom velmi principiálním sporu, který skončí nepochybně u vyšších soudů.
Ani vlastnictví nesmí být zneužíváno, a ani práva nejsou bez hranic. Ani paní soudkyně to nerozporovala, pouze se z roviny okresního soudu obávala jít proti znění zákona, a to ani z důvodu výrazných specifik…
Čeká mne tedy opět jeden výrazně důležitý soudní spor o základní hodnoty…. Budu ho moci vést díky odvaze jednoho pana starosty, který nechce přihlížet ničení životů tří lidí, z toho dvou psychicky nemocných…. Věřím si… A budu vám o tom psát…. Stojíme na startu. V tom ale vidím smysl své práce…
