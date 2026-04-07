Zwyrtek Hamplová: Německu musí stačit, že velkoryse mlčíme

07.04.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Zwyrtek Hamplová: Německu musí stačit, že velkoryse mlčíme
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Nemohu mlčet. Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu nemá v Brně co dělat.

Pocházím ze Sudet. Dokonce z jejich hranic. Mnoho jsem toho slyšela od babičky, dědy a prababičky povídat, mnoho jsem četla. Jejich generace moc dobře věděly, o čem to bylo… před, při i po válce. Proto tvrdím, že nelze lámat bezprostřední poválečnou historii ani z ní nic škrtat.

Nevidím jediný důvod, proč bychom v Brně měli vítat s ovacemi Sudetoněmecký landsmanšaft jen proto, že si to pár lidí usmyslelo. A také zaplatilo. A pokud ten důvod pod nějakým prahem je, o to hůř. Raději to snad ani vědět nechtějme...

Německu musí stačit, že k hrůzám, které tu dělali jejich předkové, v současnosti velkoryse mlčíme a do budoucna jsme připraveni být velkorysí s přiměřenou opatrností. Ale zapomínat na minulost? Na to byla příliš bezohledná, ideologická, krutá a zločinná.

Pokud sudetští v sobě pěstují minulost, ať míří na německé hřbitovy klást věnce svým odsunutým dědům a babičkám. A nejezdí na Moravu do Brna. Tam se totiž viník toho všeho včetně odsunu nenarodil. A my už tady chceme mít od těch jejich témat navždy klid.

Z textu: “Plánovaný sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně budí rozpaky. Nadace Železná opona na kontroverzní akci reaguje uspořádáním debaty na téma Obrana českých národních zájmů. Hvězdou diskuse v pražském Domě techniky VTS se má stát exprezident Miloš Zeman, jeho kancelář ParlamentnímListům.cz potvrdila účast. Vystoupí také senátorka Jana Zwyrtek Hamplová a poslanec a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.”

Více se dočtete ZDE.

Zwyrtek Hamplová: Německu musí stačit, že velkoryse mlčíme

13:09 Zwyrtek Hamplová: Německu musí stačit, že velkoryse mlčíme

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně