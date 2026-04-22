Zwyrtek Hamplová: Začínám být klidná

Pokud se ještě k tomu ukáže, že po příštích volbách do parlamentu EU vystřídá současnou předsedkyni Komise EU Leyenovou, navíc za jasné podpory nového maďarského premiéra Magyara (!!) jeho zkušený předchůdce Viktor Orbán, jak se hlasitě šušká, můžeme oba pány nazvat bez obav velkými hráči.
A že na oné “hříšné myšlence”, zveřejněné ZDE před pár dny, může opravdu něco být. Totiž že nešlo o střet politický, ale především o výměnu generační, která de facto nemohla mít poražené. A že to oba pánové celou dobu věděli, nebo alespoň respektovali.
Proto také v Maďarsku nevidíte tolik nenávisti a házení klacků pod nohy, jak předvádí tady opozice česká. Jak říkám, tam jsou velcí hráči, zatímco tady… Každý si doplňte…
