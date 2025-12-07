Zwyrtek Hamplová: Tohle Andrej Babiš patrně ani ve snu nečekal

Není co dodat… Jarek více než aktuálně. Už toho asi má taky DOST. A lidi se smějí. Nejlepší to odpověď…
Pamatuji si, kdy zpíval proti úplně jiné garnituře, a byl za to bit. Ano, před rokem 1989. Jak by ne. Protože “za všechno mohl Nohavica…”. Nepochybuji, že teď bude bit taky. Ale také nepochybuji, že je mu to - stejně jako tehdy - z duše jedno…
PS: Andrej Babiš patrně ani ve snu nečekal, že o něm bude zpívat Jarek Nohavica.
Vystoupení Jarka Nohavici na pražském jednání členů strany PRO můžete zhlédnout ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV