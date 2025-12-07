Zwyrtek Hamplová: Tohle Andrej Babiš patrně ani ve snu nečekal

07.12.2025 12:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k písničce Jarka Nohavici Za všechno můžou oni

Zwyrtek Hamplová: Tohle Andrej Babiš patrně ani ve snu nečekal
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Není co dodat… Jarek více než aktuálně. Už toho asi má taky DOST. A lidi se smějí. Nejlepší to odpověď…

Pamatuji si, kdy zpíval proti úplně jiné garnituře, a byl za to bit. Ano, před rokem 1989. Jak by ne. Protože “za všechno mohl Nohavica…”. Nepochybuji, že teď bude bit taky. Ale také nepochybuji, že je mu to - stejně jako tehdy - z duše jedno…

PS: Andrej Babiš patrně ani ve snu nečekal, že o něm bude zpívat Jarek Nohavica.

Vystoupení Jarka Nohavici na pražském jednání členů strany PRO můžete zhlédnout ZDE.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Zdroje:

https://www.facebook.com/100000022729766/videos/pcb.25901801956070541/1809211879732663

