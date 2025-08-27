Zwyrtek Hamplová: ÚOHS není jediný úřad, který porušuje zákon

Vážení kolegové, vážené kolegyně,
budu krátká, jen dvě poznámky. Já bych se přiklonila obecně k tomu, že je potřeba přehodnotit velmi roli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to z mnoha důvodů, i toho praktického.
Velmi bych podpořila i tu poslední větu, která tady zazněla z úst mého kolegy, že je potřeba vystupovat proti státním úřadům a institucím, které porušují zákon. ÚOHS není jediný, který tak činí. Občas. Já práci ÚOHS docela znám mnoho let, nebyla bych až tak kritická, byť bych samozřejmě našla určité kritické body. Ale upozornila bych i na jednu věc, na kterou je potřeba se zaměřit v tom, jak se budeme zamýšlet nad jeho rolí v dalších letech, kdy do jeho práce a pravomoci, použiji lidový výraz, fušuje kdekdo.
Zažívám to, jistě i mnozí z vás na radnicích, při dotačních kontrolách, kdy kontrolní instituce nad čerpáním dotací i za 2, 3, 4 roky jsou schopny konstatovat: Byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek, proto odveďte zpátky buď celé dotace, nebo jejich poměrnou část.
Já už jsem mnohokrát napadala tato rozhodnutí u soudu, teď mám jednu kauzu i u Ústavního, kdy se domnívám, že takové konstatování, že byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek, může učinit pouze právě Úřad na ochranu hospodářské soutěže. On to dnes činí, zase to řeknu s mírnou nadsázkou, kdejaký státní úředník a sahá obcím a městům, možná i krajům, na dotační peníze.
Takže velmi podporuji to, aby se přehodnotila role ÚOHS, že se nemůže zasahovat i do jeho pravomoci, zvážit jeho pravomoc, jak ji bude uplatňovat. S určitou mírou nadsázky, já patřím mezi zastánce, že... Vůbec jsem odpůrce zákona o zadávání veřejných zakázek, mám pocit, že ničemu moc nepomáhá. Dala bych spíš pravidla, jak se budou veřejné peníze investovat, jak se budou odůvodňovat.
Když už máme dnes téma ÚOHS, včera jsem zrovna řešila tady na hotelu kauzu, kdy zvažuji nějakou logickou argumentaci proto, že se vytýká obci, že z důvodu nějaké malé formality nevyloučila firmu, a tím pádem ušetřila, obci se vytýká, že ušetřila 350 000 Kč, protože si vybrala jinou firmu v rámci dotací.
Akce je perfektně realizovaná, všechno je v pořádku. A za 2, 3, 4 roky na základě konstatování státního úředníka, že došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, nikoliv konstatování ÚOHS, tak se obci, prosím, vytkne, že ušetřila 350 000 Kč a nechala akci realizovat jinou firmu, perfektně realizovat.
Takže zadávání veřejných zakázek je plné absurdit. Mám pocit, že jsem i komunikovala před nějakým časem s panem předsedou ÚOHS, že on sám je z toho poměrně bezradný, a taková ta, bych řekla, rekodifikace nebo prostě jiná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, nechci říct, zejména v samosprávě, já mezi těmi státními se moc nepohybuji, pohybuji se mezi obcemi a městy, ty jsou z toho nešťastné, protože vytýkat obci, že nevyloučila firmu a ušetřila 350 000 Kč, mně připadá postavené na hlavu. A ještě, že to může konstatovat, že došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, státní úředník, nikoliv k tomu ustavený úřad, považuji už úplně za absurdní.
Velmi podepisuji to, co tady řekli kolegové, že je potřeba to přehodnotit, začít se na to dívat jinak. Se zdravým rozumem. Nebyla bych až tak kritická, byť bych taky některé kritické okamžiky našla. Co se týká zprávy, tak se zdržím hlasování.
autor: PV