„Chceme mír a Palestinu.“ Dokument Pirátů k Izraeli. A víc

Izrael, který je od sobotního rána ve válce s Hamásem, se jako vždy může spolehnout na tradičního a blízkého partnera. Tím je Česká republika, která platí za nejsilnějšího izraelského spojence vůbec. Tato politika platí za jednu z mála jistot v české zahraniční politice. Ať je u moci jakákoli vláda, bez ohledu na své názory v jiných oblastech, vždy pevně stojí za Izraelem.

Nejinak je tomu i v případě vlády Petra Fialy, kde za největšího přítele Státu Izrael platí nejsilnější koaliční strana ODS. Součástí koalice je však i strana, kterou za proizralelskou lze označit jen těžko. Piráti. Ti dlouhodobě svou politikou manévrují na palestinsko-izralelské pozici s inklinací k Palestině.

ParlamentníListy.cz už v době sestavování současné vlády přinesly informace o tehdejším kandidátovi na post ministra zahraničí Janu Lipavském, vůči němuž měl tenkrát prezident Miloš Zeman silné výhrady a dokonce ho odmítal jmenovat. Nakonec nad svými výhradami přimhouřil obě oči, aby neblokoval vznik vlády vzešlé z voleb. Na jeho kritice Lipavského to ale nic nezměnilo. Co mu nejvíc vadilo? Jeho příklon k palestinské straně.

O co šlo? Důkladně jsme to popsali v článku 19. listopadu 2021. Během předchozího volebního období Poslanecké sněmovny se tehdejší poslanec Jan Lipavský snažil, coby člen zahraničního výboru, ustavit Meziparlamentní skupinu ČR–Palestina. Nakonec k tomu nedošlo, a důvody byly zřejmé. Ostatní poslanci odmítali připustit, aby se tradičně proizraelské Česko přidalo na stranu těch, kteří usilují o zničení Izraele.

Palestinský parlament je totiž všechno, jen ne demokratický. Poslední volby tam proběhly v roce 2006 a v současné sestavě zasedají i zástupci teroristického hnutí Hamás, které v těchto dnech unáší, mučí a vraždí izraelské civilisty včetně bestiálních vražd malých dětí. Sněmovní zdroje naší redakce tenkrát dokonce říkaly, že se Lipavskému ve Sněmovně říkalo „palestinská spojka“ a skoro to vypadalo, že vznik zmíněné meziparlamentní skupiny je jeho jedinou náplní.

Nejde ale pouze o dnešního ministra zahraničí. Jasně proizraelskou politiku nemá a mít nebude ani jeho domovská Pirátská strana. Hovoří o tom například stranický dokument nazvaný „Stanovisko ke konfliktu mezi Izraelem a Palestinou“, jehož znění schválil republikový výbor strany. Je potřeba zdůraznit, že i přes možné sympatie vůči palestinské straně Piráti v dokumentu odmítají politické násilí a terorismus. Mluví ovšem o „útocích na obou stranách“, přičemž na politické scéně jinak panuje shoda, že Izrael není rozhodně tím, kdo útočí, ale naopak se brání stále opakovaným útokům z palestinské strany.

Piráti uvádějí, že je nutné podporovat konání palestinských voleb, přestože sami míní, že by v nich Hamás zvítězil.

„Sjednocení obou palestinských území je hlavní prioritou většiny Palestinců. Prvním krokem by mělo být uspořádání voleb na celém palestinském území, ideálně včetně možnosti volit pro palestinskou diasporu ve světě. Zároveň je třeba říct, že vzhledem k silné podpoře hnutí Hamás je pravděpodobné buď jeho vítězství, či minimálně spoluúčast na správě Palestinského státu. V takovém případě je ale zásadní podmiňovat rozvojovou pomoc a vztahy s palestinskou samosprávou uznáním obecného práva na existenci Státu Izrael, odmítnutím násilného způsobu prosazování politických požadavků a demilitarizaci ze strany hnutí Hamás,“ píše se ve stranickém dokumentu.

Politické stanovisko České pirátské strany k dlouhodobému palestinsko-izraelskému konfliktu při zmínce o eskalaci napětí na prvním místě jako zdroj této eskalace zmiňuje Izrael. „Zásadním předpokladem je také snaha konflikt zmírnit, ne dále eskalovat. Za akce vedoucí k další eskalaci považujeme další anexe a budování osad, teroristické útoky ze strany hnutí Hamás a dalších organizací. Důležitá je ale zde i role mezinárodního společenství včetně Česka – to by, než bude uspokojivě vyřešen status Jeruzaléma a férové podmínky v něm pro Izraelce i Palestince, nemělo přistupovat k přesunu ambasády do Jeruzaléma. Taková akce by jen komplikovala další možnosti řešení,“ tvrdí Piráti.

ParlamentníListy.cz se ptaly pirátských politiků, zda uvažují o přehodnocení této své politiky, anebo k tomu nevidí důvod. Na dotazy redakce reagovali pouze dva politici Pirátské strany. Šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek a europoslanec Mikuláš Peksa.

„Naše stanovisko je stále stejné, terorismus tvrdě odsuzujeme, řešíme bezpečnosti všech českých občanů v zahraničí a podporujeme mírové soužití na Blízkém východě, například na půdorysu dvoustátniho modelu, který bude v souladu s mezinárodním právem, které platí pro všechny aktéry stejně. Osobně jsem byl Izrael navštívit a soucítím s jeho lidem, můj kolega a ministr zahraničí Jan Lipavský jako první evropský politik Izrael po útoku navštívil a vyjádřil jeho představitelům podporu. Diskuse o přesunu ambasády nemá smysl vést v době agrese, zde souhlasím s prezidentem Pavlem a s usnesením Sněmovny, která vyzvala k tomu, aby přesun nastal, až nastane vhodná doba. Rozvojovou pomoc a vztahy s palestinskou samosprávou podmiňujeme uznáním obecného práva na existenci Státu Izrael, odmítnutím násilného způsobu prosazování politických požadavků a demilitarizaci Hamásu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Michálek.

Ve stejném smyslu, byť o něco stručněji, vyjádřil svůj názor i europoslanec Mikuláš Peksa. „Pirátská strana vždy odmítala terorismus a násilí jako prostředky pro prosazování politických cílů. Neexistuje důvod, proč bychom na tom měli cokoli měnit, je to aktuálnější než kdy dříve,“ je přesvědčen.

Předseda strany Ivan Bartoš ani ministr zahraničí Jan Lipavský na otázky redakce nereagovali.

