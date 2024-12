„My jsme blbc* a pan premiér, profesor, je génius. Nerozumí ničemu.“ Babiš soptil u mikrofonu

Opozice ve čtvrtek neprosadila hlasování o odvolání předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která tak zůstává v čele dolní komory Parlamentu ČR. Opoziční ANO i SPD předsedkyni Sněmovny vyčítají údajné porušování jednacího řádu Poslanecké sněmovny nebo zvyšující se výdaje na provoz Sněmovny.

Na obranu Pekarové Adamové se postavil i premiér Petr Fiala (ODS), jenž zároveň vzkázal, že opozice Sněmovnu využívá k obstrukcím a k osobním útokům a že zneužívá demokratická pravidla. „Opozice místo práce pro občany zneužívá jednací řád k osobním útokům a dovedla obstrukce, zneužívání demokratických pravidel a snižování smyslu parlamentarismu až na samu hranici přijatelnosti. Demokracie se ale musí umět bránit, jinak nepřežije. A my ji bránit budeme. Teď i po příštích volbách,“ prohlásil Fiala.

Na to v pátek na schůzi Poslanecké sněmovny reagoval Andrej Babiš, který Fialovi připomněl jeho slova z doby, kdy byla ODS v opozici a Fiala hlásal, že bude obstruovat EET klidně do konce volebního období. „Včera nám nová totalita vedená panem premiérem dala na vědomí, jak tady máme mluvit, nebo jestli vůbec tady máme mluvit. A to, co tady pan premiér ve svém projevu řekl, je skutečně neuvěřitelné,“ řekl Babiš a zmínil rozhovor Fialy na serveru Seznam zprávy z roku 2016.

Petr Fiala tehdy řekl, že cítí důvěru voličů, že blokování zákona EET je správná cesta a že ODS bude v obstrukcích zákona dál pokračovat, klidně až do konce volebního období, protože cítí důvěru voličů. „Slyšíte všichni? Pan premiér Fiala říkal, že budou obstruovat, a oni obstruovali jeden a půl roku EET,“ prohlásil Babiš a položil řečnickou otázku.

„Myslíte, že v demokracii má většina, vzešlá ze svobodných voleb, právo prosadit své plány? Má, my to říkáme taky, ale současně platí, že menšina, to jsme my, má také svá práva a na tom je založena demokracie. No, tak prosím, to byl pan premiér v opozici, říkal, že když my tady mluvíme, je to demokracie, teďka nám říká, že je to naopak a že on jako premiér musí demokracii bránit,“ srovnal Babiš.

Vrátil se poté opět ke slovům premiéra ze čtvrtka o tom, jak by měla vláda s opozicí věcně debatovat. „Tak já nevím, jestli ten premiér, který mluví mimo tuto Sněmovnu, Petr Fiala, je stejný premiér jako tady, protože pan premiér mimo Sněmovnu říká, že nedám ‚dohromady ani čtyři věty‘ a že ‚se nejde domluvit se zbabělci a lháři‘. Takhle mluví pan premiér,“ připomněl Babiš některé Fialovy mediální výroky.

„Takže včera tady pan premiér vystoupil, zase se stal profesorem, už nemá tu bílou košili a už odešel z TikToku asi na chvilku, přišel sem a nás tady moralizoval, vykládal nám o demokracii arogantně a nadřazeně. A že si máme sáhnout do svědomí. Kdo to tady rozeštvává? Kdo nás uráží? Já jsem tady neřekl jednu urážku. Vy permanentně mě urážíte, a moji rodinu, od roku 2014, a můžu to tady číst dlouho. Dlouho to můžu tady číst,“ pokračoval šéf ANO.

Premiér Fiala si prý na včerejší schůzi hrál na nějakého pána celé země. „Já jsem tady pán této země, já, premiér Fiala, já tady rozhoduju a já vás tady převálcuju. Vy máte mlčet a buďte rádi, že vůbec vám dovolíme, že můžete tady něco říct. Média stojí se mnou, všechny složky,“ vracel se Babiš ve svém projevu stále k Fialovi citacemi jeho slov.

„Ne, my jsme úplně blbci tady, my všichni, jen pan premiér, pan profesor, je úplný génius. A tady tvrdí, že chce s námi věcně debatovat. O čem s ním mám debatovat? O čem mám debatovat s politologem, který nerozumí ničemu, nemá žádnou kompetenci? Takže já nevím, že my máme nenávistné projevy? A kdo šíří tu nenávist? Kdo tu šířil tu nenávist? Kdo tady křičel, že Babiš patří do vězení, že Babiš mluví jak Husák? Kdo? Vy mě tady urážíte od roku 2013. A já jenom říkám věci, které jsou konkrétní,“ prohlásil Babiš.

„To je neskutečné. Takže pan premiér chtěl věcně debatovat po třech letech, kdy jsme nediskutovali vůbec nic. A vždycky, když jsme vám něco doporučili, tak jste to neudělali. Takže, pane premiére, klidně můžeme tady diskutovat. Ale vy nechcete diskutovat, vy jste sem přišel, abyste zase arogantně, krásně státnicky nám řekl, že vlastně tady ani nemáme právo vystupovat,“ opakoval Babiš.

Na závěr projevu, ve kterém se mimo jiné věnoval drtivým dopadům Green Dealu na evropský průmysl, se Babiš opět vrátil k tomu, že obstrukce patří k právům opozice a že když byla ODS v opozici, hojně toho využívala.

„No a obstruovat, jak říkal pan premiér v roce 2016, je projev demokracie. Teď pan premiér říká, když my tady obstruujeme, abychom zabránili dalšímu odrbání důchodců, zaměstnanců a lidí, tak už je to nedemokratické? To už je nedemokratické? Takže, jen abyste věděli, vážení spoluobčané, protože jak jsem řekl na začátku, my moc velký prostor na to, abychom mluvili, nemáme. To je ten charakter nové totality,“ dodal Andrej Babiš, a že hnutí ANO může mluvit jen ve Sněmovně a prostřednictvím sociálních sítí, protože v médiích prostor nedostává.