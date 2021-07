„No prej jí pomaloval prsa a ona mu ****. Kde? No ve Sněmovně. Šlachta to prej slyšel v odposlechu!“ Parlament duní strachy z Přísahy

Řada poslanců má strach. A vlastně je to strach dvojího charakteru. První se týká budoucnosti osobního rázu, druhý budoucnosti České republiky. I v tomto případě bychom mohli pokračovat v sestupné tendenci. Abychom nechodili kolem horké kaše. Z mnoha a mnoha rozhovorů se členy dolní komory vyplynula až neuvěřitelná spousta historek, které se týkají jediné osoby: někdejšího policisty Roberta Šlachty. Z toho, co jsme nasáli v útrobách PSP, by se dal seskládat hutný román. Jenomže taky v tomto případě platí, že ne všechno humorné musí být vyloženě nepravdivé.

reklama

Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4955 lidí

Právě v tom je zakopán pes.

Nejprve kauza Vidkun, poté Roman Janoušek.

Vidkun je stará záležitost z října 2015, v níž se vyšetřovatelé snažili dokázat propojení mezi elitními policisty a soukromou sférou. V kauze padly nepravomocné, podmíněné rozsudky. Někteří kritici tvrdí, že jde o rozsudky postavené na hospodském tlachání. Že státní zástupce Stoklásek vycházel z domněnek a nepředložil jediný konkrétní důkaz trestné činnosti. Šlachta to vidí jinak. „Vidkun byla naše kauza, ve které jsme rozkryli korupci mezi policisty, podnikateli a úředníky. Přesně takové kauzy, kde řešíte korupci v nejvyšších patrech a nebojíte se jít do nikoho, přesně to tady dneska chybí,“ řekl k tomu.

V korupční kauze soud v Olomouci uznal vinnými bývalého olomouckého policejního náměstka Karla Kadlece a vlivného podnikatele Ivana Kyselého, obžalováni byli z korupčního jednání. Šlo o hlavní aktéry případu, kteří si sdělovali podle obžaloby informace z trestních spisů a využívali je k posílení svého vlivu. Vinný je podle soudu i bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD), který podle soudu získával v jedné z kauz informace z trestního řízení.

Psali jsme: Kauza Vidkun. U soudu zazněly závěrečné řeči a žalobce zmínil opět Ivana Langera. My tam byli

Roman Janoušek se Roberta Šlachty týká nepřímo.

Anketa Má Robert Šlachta vaši důvěru? Má 54% Nemá 38% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 13801 lidí

Právě uvedené příklady vedly hned pětici poslanců z ANO, KSČM a ODS k tomu, aby nám postupně svěřili své obavy. Týkají se právě Roberta Šlachty.

„Vždycky mu šlo o post policejního prezidenta, vždycky. Bradáčová ho nepodržela, stejně tak ho nepodržela bývalá elita na prezidiu. Jestli si někdo myslí, že pan Robert zapomněl, pak se velice mýlí,“ řekl nám jeden z těchto mužů. Dodal, že Přísaha ve Sněmovně bude. „Pět procent? Možná ano, možná taky sedm, osm. Může brát ODS, ANO, SPD. Všem, protože on je tak politicky nevyhraněný, že ho buď nesnáší, nebo zbožňují.“

Politické hašteření však má své meze. Šlachta neděsí tím, že by se stal ministrem vnitra. I to je prý reálné, a dokonce pravděpodobné. Děsí svou minulostí.

„Tak přeci pokud se v minulosti stokrát na odposlechu setkal XX s XY (jméno skutečně nepadlo, pozn. red.) a teď s nimi bude ve Sněmovně, je otázka času, než dojde ke střetu. Šlachta je mstivý, je to furt ještě policajt, navíc se vsadím, že má hromadu hodně citlivých věcí, když ne fyzicky, pak v hlavě,“ řekl nám další z oslovených poslanců.

Přísaha spustila celonárodní petici, kterou bude žádat o prověření všech veřejných zakázek, které byly v nouzovém stavu

Navrch přidal historku. Slyšel ji v kuloárech.

„Tam se mělo jednat o to, že některá z poslankyň byla odposlouchávaná a takzvaně monitorovaná. Vím jméno, ale nemám důkaz, takže ji nebudu jmenovat. A ta poslankyně si měla během přestávky odskočit se svým kolegou. Policisté prý slyšeli všechno, včetně toho, jak jí něco v dobré náladě maloval na prsa, ona mu pak něco podobného malovala na pohlavní orgán…“ V tu chvíli jsme nezadrželi smích. „Vy se smějete, ale tohle jsou důležité věci pro celek. Vždyť kdyby on se otřel o někoho tou konkrétní historkou, okamžitě to vzbudí pozornost a celá sněmovní diskuse se bude motat kolem toho, aby se neprojednávaly aktuální body, ale řešily se výjimky v odposleších, co já vím…“

Aby toho nebylo málo, podobně laděných příběhů jsme slyšeli mnoho. Ve všech případech dominují poslankyně. Říká se, že někteří stoupenci Přísahy sledovali jejich přesuny na hotely, do restaurací a podobně.

Sám Šlachta s tím problém nemá.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Několikrát jasně uvedl, jak a koho odposlouchávali. V knize Třicet let pod přísahou třeba píše, že byli s kolegy přesvědčení o tom, že exnáměstek na zemědělství Roman Boček nese asi sedm milionů v igelitce během jednoho sněmu ODS.

Anketa Co je problémem romského etnika v ČR? Diskriminace a rasismus 1% Nechuť pracovat 16% Kriminální a asociální chování 82% Nedostatek šancí vyniknout, když chtějí uspět 1% hlasovalo: 9343 lidí doplnil pro PL.

Citace je důležitá. Ukazuje, že Robert Šlachta má velice dobrou historickou paměť. Spatra si vybaví osoby, situace, částky.

„To je ono, to je přesně ono. Z toho mají mnozí strach, že se začnou před volbami vytahovat věci, které nikdy nespatřily světlo světa s cílem ublížit nebo něco rozjet. Nevím, jak to má Robert Šlachta s prokuraturou, nevím, jestli jsou kamarádi s některými aktivními policisty, ale vyloučit to nemohu a ani bych se neodvážil. Takže sami vidíte, že pokud by se tento člověk stal ministrem vnitra nebo taky vicepremiérem, tak by se mohlo dít ještě mnohem víc věcí, to si ani neumím představit,“ uzavřel další zástupce Sněmovny.

Když odhlédneme od osobních antipatií, které jsou citelné zejména v ODS, nezpochybnitelné zůstává, že Šlachta se pod věci, o nichž v souvislosti s trestnou činností hovořil, podepisoval. Ať už hovoříme o rozhovorech nebo o tolikrát zmiňované knize. Není tudíž pravděpodobné ani to, že by vynášel dokumenty případně jejich části do konkrétních redakcí.

Strach z Přísahy ovšem vládne napříč partajemi.

Na síle mu dodávají také výzkumy veřejného mínění, kdy uvedený subjekt stabilně překračuje pět procent.

Fotogalerie: - Třicet let pod přísahou

Psali jsme: Pehe: Osud Bohuslava Sobotky? Důkaz bídy naší demokracie „Jak za komančů.“ Šlachta narazil, ale pozor: ČSSD to chce taky Kdykoli Piráti řekli, co si myslí, skončilo to špatně. Fiala odstrčen. Babiš je pořád král, říká politolog Baránek (Soukromníci): Hrozí nám vláda ANO agenta StB Babiše a policajtské strany Přísaha Roberta Šlachty?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.