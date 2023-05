„Uděláme vládě peklo.“ Cirkus je potřeba, pak třeba lidé vyjdou do ulic, souhlasí odborník

reklama

Šéf stínové vlády a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v rozhovoru pro MF Dnes nastínil postup opozice při projednávání vládního „ozdravného balíčku“ ve Sněmovně. Podle jeho slov se budou snažit zabránit přijetí navržených opatření za každou cenu.

„Určitě budeme nekompromisní a tvrdí. Zjednodušeně řečeno uděláme vládě takové peklo, až se jim z toho srolují jejich vládní ponožky. Protože to, co předložili, je katastrofa. Pokud to bude nakonec předloženo tak, jak vláda představila, potom nemůžeme vyloučit ani obstrukce. Použijeme ty nejtvrdší metody, které máme k dispozici, protože jsem bytostně přesvědčen, že vláda postupuje špatně.“

Podle jeho slov udělají všechno, aby hájili to, s čím je lidé volili. „Dnes jsme nejsilnější stranou v Česku, jde za námi třetina voličů. Nemůžeme přihlížet tomu, že vláda připraví eintopf, nahází do něj všechno možné, a ještě si to vzájemně vyhandluje mezi sebou jako v případě vína a knih. To je šílené, takhle se nedělá hospodářská politika,“ uvedl v již zmíněném rozhovoru.

Novinář Petr Šabata ve svém článku na webu iROZHLAS.cz varuje, že vládní balíček dopadne velice tvrdě hlavně na sociálně slabé rodiny. „Dopady do měsíčního rozpočtu domácností nebudou v celku stokorunové, ale spíš tisícikorunové,“ uvádí s tím, že výsledný balíček, který vláda představila, bude sociálně drtivý.

„Obě opoziční hnutí, jak ANO, tak SPD, se chystají na tvrdý boj, ve Sněmovně bude válka. Logicky to musejí podat tak, že bojují o ekonomickou budoucnost většiny českých rodin, kterých se v ročním součtu ten neslavný vládní balík dotkne částkou převyšující 100 tisíc korun. Většina ministrů žije v pražské bublině, o premiérovi nemluvě, ten má svůj akademický svět a na všechno se dívá očima politologických pouček. Je to teoretik, který si vám řekne, že ceny potravin musí vyřešit trh. Jistě, časem ceny budou klesat, ale dva roky tady lidi budou platit výpalné obchodním řetězcům a národ zchudne. Tak daleko nevidí. Stanjura se v tom plácá, protože financím nerozumí do takové míry, aby byl schopen řídit toto ministerstvo. Tohle všechno by opozice měla prokázat a tisíckrát zopakovat,“ popisuje zdroj ParlamentnímListům.cz, zkušený politický poradce s blízkou znalostí sněmovních kuloárů.

„Hlavní je, že opozice by neměla jen tak slevit. Musí se snažit zabránit přijetí těch nesmyslů za každou cenu a co nejdéle, to její příznivci a voliči ocení. Jistě, nakonec vláda prosadí svou, má jasnou většinu, ale nesmí to dostat bez boje. Pokud by opozice zahájila tvrdé obstrukce a po dvou dnech to vzdala, to by se jí mohlo vymstít. Musí vydržet déle než při projednávání valorizace penzí. Pomoci může i to, že vládní změny nejspíš do Sněmovny doputují v jiné variantě, než bylo představeno, lobbistický tlak je velký a vsadil bych se, že vláda a jednotlivá ministerstva v mnohém podlehnou,“ podotýká.

Kapitulaci před vládou ostatně vyčítal opozici například bývalý prezident Miloš Zeman, tehdy ještě v úřadu. „Obstrukce jsou normální nástroj každé opozice. Spíše mě mrzí, že do toho 22. března to opozice nedotáhla, kapitulovala, a tím pádem odsoudila důchodce k jisté ztrátě životní úrovně,“ konstatoval v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Miloš Zeman na počátku března letošního roku.

Politolog Lukáš Jelínek upozorňuje, že i přes silné odhodlání jsou možnosti opozice ve Sněmovně omezené. „Reálné možnosti jsme nedávno viděli, když se opozice snažila obstruovat kvůli valorizaci penzí. Jsou omezené. Může se pokusit natahovat diskusi, vystupovat opakovaně a hodně dlouho, předkládat pozměňovací návrhy k těm vládním. Mohou žádat o pauzy na jednání klubu atd. Možností je celá řada, ale pokud se vládní koalice v určitém okamžiku rozhodne ukončit sněmovní diskusi na sílu a stanovit napevno hlasování, tím obstrukční možnosti končí. Vidíme u sporu o valorizace, že se parlamentní procedura stane součástí projednávání Ústavním soudem,“ připomíná politolog.

„Opozice musí vědět, že pravděpodobnost prosazení její vůle ve Sněmovně je velmi malá. Opozice především potřebuje být hodně vidět a slyšet, udělat ve Sněmovně cirkus, aby si voliči všimli, že vládní balíček neprochází tak jednoduše a hladce. Samozřejmě bude záležet hodně na tom, jak dlouho dovede opozice případné obstrukce držet, aby to vešlo do podvědomí lidí, aby to pomohlo vyvolat třeba i pouliční protesty a rozhýbalo to veřejnost. Možnosti opozice mají své limity, ale pokud se bude hodně snažit, tak i několikadenní obstrukce mohou dopadnout z jejího pohledu na voliče příznivě a může na tom u veřejnosti vydělat,“ dodává Lukáš Jelínek.

