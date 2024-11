„Vy si snad ze mě děláte legraci!“ Okamura u mikrofonu. Pak se otočil na Fialu a bylo zle

Tomio Okamura se vrátil k tématu Ukrajinců v Česku, konkrétně k jejich problematickému chování na pražském Žižkově. V této věci již premiéra Petra Fialu před nedávnem interpeloval písemně. Jak ale uvedl v úterý ve Sněmovně, odpověď premiéra byla „arogantní“ bez zájmu hledat řešení této vážné bezpečnostní situace.

Ve čtvrtek proto Okamura v této věci ústně interpeloval předsedu vlády v Poslanecké sněmovně. „Podal jsem na vás písemnou interpelaci s názvem Mladíci z Ukrajiny bojují každý víkend v pražských ulicích a lidé mají strach. Situace je podobná po celé České republice, na Plzeňsku, na Tachovsku a tak dále,“ uvedl předseda SPD od sněmovního pultíku.

Zopakoval, že policie je v souvislosti s chováním Ukrajinců na pražském Žižkově bezradná. Hovořil o hromadných rvačkách před ukrajinským žižkovským klubem. Čeští občané na víkendy jezdí pryč za klidem. A kdo mohl, se z lokality odstěhoval.

Následně se otočil za sebe od řečnického pultíku a konfrontoval premiéra Fialu, že mu ve své odpovědi nedal jediný návrh, jak chce situaci zhoršující se kriminality ze strany Ukrajinců řešit. Pouze obdržel výčet policejních zásahů na Praze 3 u ukrajinského klubu Orion.

Fiala jej při jeho řečnění sledoval s kamennou tváří, načež Okamura vykřikl. „Vy si snad ze mě děláte legraci! To snad není možný!“ hrozil se opozičník.

A znovu se premiéra důrazně tázal: „Co konkrétně chcete udělat pro české občany, aby k těmto situacím po republice nedocházelo? Jak je chcete ochránit? Jaké máte řešení?“

Připomněl oficiální statistiku Ministerstva vnitra, podle níž je nárůst kriminality cizích státních příslušníků za Fialovy vlády meziročně vyšší o 18,3 procenta. A nárůst kriminality Ukrajinců je podle této statistiky o 45 procent.

SPD jako řešení navrhuje ukončení povolení k pobytu v Česku všem cizincům, kteří na našem území páchají trestnou činnost nebo přestupky. „Ti cizinci musejí vědět, co je čeká, když se tu nebudou chovat adekvátně. Musíme chránit české občany,“ uvedl Tomio Okamura, který žádal konkrétní odpověď na řešení situace.

Premiér Petr Fiala následně vystoupil před poslanci se svou reakcí a podobně jako v písemné odpovědi na Okamurovu interpelaci zopakoval, že situaci s Ukrajinci na pražském Žižkově řeší policie, což považuje jako dostačující. „Já jsem panu předsedovi odpověděl v písemné podobě na jeho interpelaci a řekl jsem mu, že situaci na pražském Žižkově, a to je pravda, to je realita, a to je konkrétní krok, a tak to má vlastně být, řeší policisté místního oddělení Žižkov a Obvodního oddělení Prahy 3 a samozřejmě řešením problémů se taky zabývá Městská část Praha 3 a tak to také je v pořádku.

Okamura již v úterý uvedl, že policie je ale ve věci bezradná a na místo bude zřejmě jezdit stále dokola.

Fiala nastínil, že z hluku a rozepří na pražském Žižkově nelze vinit pouze Ukrajince. „Jak víte, pane předsedo, tak polovinu učiněných oznámení v tomto roce tvoří oznámení klientů klubu, kteří často pod vlivem alkoholu mezi sebou řeší různé rozepře, neshody, schválnosti, nepravdivá obvinění, vyhrožování nebo podobné hrubé jednání a druhou polovinu tvoří opravdu oznámení občanů – narušení nočního klidu – a tato oznámení se zpravidla objevují mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní. Těch zdrojů hluku a problémů je tam samozřejmě víc a po příjezdu policie, která tam pravidelně reaguje na tato oznámení, tak se situace zpravidla zklidní, agresoři odejdou nebo se vrátí zpátky do klubu.

Za účelem zklidnění situace bylo podle Fialy na Úřadu městské části Praha 3 za přítomnosti starostů a členů úřadu, zástupců policie, městské policie realizováno několik jednání s majitelem tohoto klubu a majitel se zavázal, že ta dohodnutá nastavená pravidla, která směřují ke zvýšení klidu, zejména v nočních hodinách, a dalších věcech, které s tím souvisejí, že je bude dodržovat.

To okolí toho klubu je hodnoceno jako problematické, proto je tady pravidelně prováděna hlídková činnost a spolupracuje tady Policie České republiky i ty příslušné její složky i s cizineckou policií, která zde provádí bytovou kontrolu. Rovněž Městská policie Prahy 3 se situaci intenzivně věnuje a provádějí se i preventivní akce spočívající ve zvýšeném bezpečí občanů, jejich majetku, ochraně veřejného pořádku, snížení kriminality před provozovnou klubu, tady tuto prevenci představují i městské kamerové systémy, které tady byly v nedávné době nainstalovány.“

Situace se podle informací premiéra na pražském Žižkově zklidnila, nicméně policie bude v přijatých opatřeních dále pokračovat a jsou samozřejmě řešeny všechny přestupky tak, jak mají v souladu s naším právním řádem být.

„Nemohu souhlasit s vaším tvrzením, že se zhoršuje bezpečnostní situace v České republice, nezhoršuje se, naopak na konkrétních číslech bych vám mohl doložit, že je lepší,“ upozornil Fiala předsedu hnutí SPD na závěr.

