Babiš řádil u mikrofonu: Teď by měl Fiala říct „Rakušan to podělal“. Všechno jste podělali!

„Mám několik bodů. Já bych začal s bodem, který se týká paní ministryně, a není to ta smlouva. Jedná se o tu gigafactory. Jedná se o letiště Líně, nebudu se vracet, kdo tehdy pronajal letiště na 50 let. To letiště je certifikováno NATO, je to skvělé letiště. Teď, když Volkswagen oznámil, že se na nás asi vykašle, protože odchází do Ameriky a dostane tam pobídku 235 miliard, tak jsem tady zaznamenal... Ještě navíc tedy Volkswagen nám říká, že vlastně Škoda Auto bude vyrábět dokonce jenom spalovací motory, tak nemám z toho dobrý pocit. Nevím, jestli vláda je v klidu, já bych tedy v klidu nebyl, aby nám nakonec tu Škodovku neodvezli," začal zeširoka Babiš.

„No a teď jsem se dočetl, že pan Očko, to je asi šéf CzechInvestu, říká, že Gigafactory u Plzně bude i bez Volkswagenu a Česko má další zájemce. Prosím vás, ve Francii zatím Macron už má dva projekty. Jeden za dvě miliardy euro a v Dunkirku má údajně postavit novou Gigafactory za 5,7 miliardy euro a dostane dotaci - kterou tak pan premiér nemá rád, ty dotace, ale to vymyslel Brusel - 1,5, miliardy euro. Takže já mám z toho špatný pocit, paní ministryně. A víte proč? Protože někdo - a spíš je to váš koaliční partner - by chtěl zbourat tu dráhu. Tam jsou asi nějaké kšefty. Navíc jsem četl, že jsou tam dokonce nějaké ekologické zátěže. Než jsem se stal ministrem financí, tak tam nejvíce dělali kšefty. Takže já bych byl velice rád, pokud vláda neukáže jasný papír, že skutečně tam někdo bude investovat... Ale já si myslím, že je úplně blbý nápad dělat to v Plzni, protože my máme plnou zaměstnanost nebo jak to mám říct. Zkrátka všichni, kteří chtějí pracovat, můžou," dodal.

„Můžeme si povídat o tom, co udělal Nexen v Žatci, jaký to mělo dopad na region, na naše živnostníky, na průmyslovky a tak dále. Ano, byla doba pobídky, stříhaly se pásky a tak dále. Ale zpětně možná na to můžete mít i jiný názor. Takže já bych ale navrhl bod, aby zkrátka toto letiště bylo zachováno pro armádu a aby to nezkoušeli s tou Gigafactory, abychom se nedožili toho, že tam někdo rozmlátí ten beton a bude tam dělat ekologické zátěže a potom tam nikdo nepřijde a vůbec ta lokalita bude úplně na nic. Takže to je ten můj návrh, abychom tady probrali bod Gigafactory v Plzni," pokračoval Babiš.

„Já k té smlouvě a tomu, co tady vlastně přednášel pan Okamura, chci říct jenom to, že hnutí ANO nemá problém s referendem na tuto věc, nemáme. Státní exekutory určitě podpoříme. Já jsem vždycky říkal, že stát má dělat insourcing, že to má dělat jako firmy. Příspěvek na péči není problém. Co se týká té smlouvy, prosím vás, žádné základny, žádní vojáci, tady nebudou. Je to triviální smlouva. Mimochodem, tu smlouvu má Rumunsko od roku 2005, takže 18 let. Bulharsko od roku 2006. Takže si to může každý ověřit, že tady žádné základny ani vojáci nebudou. Je to smlouva. Maďarsko má tu smlouvu, Viktor Orbán, největší zlo Evropy, jak to mainstream říká. Takže myslím, že je to jasné. Myslím, že to velké nebezpečí pro nás je ta ilegální migrace a k tomu se dostanu až úplně nakonec. Další bod, který bych chtěl navrhnout, je nový bod, a to je vystoupení premiéra Petra Fialy na Evropské radě ohledně migračního paktu a to jako první bod této schůze. Já jsem strašně rád, že V4 se setkala a je strašně zajímavé číst ty výstupy. Co říká pan Morawiecki? Dnes nás spojilo téma migrace. Nelze podporovat organizace, které se věnují pašování lidí, nelze podporovat ani teroristické organizace. Některé nevládní organizace byly takto odhalené. Nesouhlasíme se žádnými kvótami a počty migrantů, které je třeba přijmout. EU se musí soustředit na vnější ochranu," sdělil dále Babiš.

„Potom jsem chtěl, protože vám se skutečně v té Evropě nedaří a každá ta návštěva Evropy je peklo. Vy vůbec nerozumíte tomu, co je svrchovanost, co je to místo, kde sedí pan premiér Fiala vedle Macrona a teď nevím, jak se jmenuje ten nový švédský premiér. Už tam nesedí Magdaléna, která byla vždycky šťastná, kolik má těch šaría center. No, dneska tam má no-go zóny a snad největší kriminalitu v Evropě. Takže teď mám další bod, který je absolutně zásadní pro budoucnost a svrchovanost České republiky, zásadní. Já mám z toho velký strach, protože když poslouchám toho vašeho nového ministra, který je tam úplně na prd - proč ho tam má vůbec? V EU už skončilo předsednictví. Jako nezvládli jste ho. Vypadlo z toho peklo - euro, emise, spalovací motory, všechno jste pokazili. Teď ještě do toho ty kvóty. Teď to největší nebezpečí - a vlastně s tímhle ten váš ministr, který tedy v aroganci může soutěžit s tím ze STANu, s panem Síkelou, tak o co se jedná? Francie a Německo důvěrně jednají, jak obejít smlouvy na zrušení jednomyslnosti hlasování v EU. Ano?" ptal se Babiš.

„Já jsem zažil diskuze, kdy jeden premiér řval na jiného premiéra: Nikdy jsme vás neměli vzít do EU! A ten na něho řval: Vždyť dostáváš pět miliard eur dividendy každý rok! To je ta rétorika! Pan Rakušan mluví o solidaritě? Jo, my jsme byli vždycky solidární, my jsme byli vždycky solidární. Ale nikdo nám nemůže vykládat, že my tady dostáváme, ano, ty dotace, které oni si vymysleli, ale zároveň tady odteče každý rok 280 miliard dividend. Vždycky o tom byla ta debata. Takže prosím vás, všechno, co jste udělali s Bruselem, jste podělali. Předsednictví, teď tu migraci a já bych se nechtěl dožít toho, že vaše vláda zvedne ruku pro to, aby se zrušila jednomyslnost," poznamenal Babiš.

Další jeho bod se věnoval migraci. „To je skutečně neuvěřitelná věc. Poláci to říkají jasně: My přicházíme o část naší suverenity! Jakmile si nemůžeme rozhodnout, kdo u nás bude žít, tak to prostě zkrátka ztráta suverenity je. Evropa tímhle rozhodnutím otvírá dveře pašeráckým organizovaným skupinám. A je to vlastně po Merkelové první pozvánka. Protože když řeknete veřejně, že přijmeme minimálně 30 000 ilegálních migrantů organizovaných pašeráky ročně, no tak zkrátka vy jste je pozvali, vy jste je pozvali. Proč teď se zvýšil počet ilegálních migrantů a za jeden týden přišlo na Lampedusu 1 500? Vždyť se tam utopilo několik set lidí v tom moři! Kdo je za to zodpovědný? Kdo? Takže já jsem z toho v šoku a samozřejmě pan ministr stále mění názory. Vykládal nám o tom, že v podstatě měl stejný mandát a samozřejmě to vůbec nebyla pravda. Povinná solidarita je oxymóron, oxymóron. To je nové slovo, které jsem se naučil, neboli použití slov, které se vzájemně vylučují. Je to zhruba stejná volovina jako větší polovina. To je, co? Stejná volovina jako větší polovina. (Se smíchem. Poslanci ANO tleskají.) Co to je povinná solidarita? My jsme solidární, my jsme tady přijali 500 000 Ukrajinců. Dobrovolně! Bez toho, aby nám někdo z Bruselu volal. Mimochodem, když v Bělorusku Lukašenko tam zmanipuloval volby, tak já jsem s Morawieckim volal Merkelové. Nás nemusí nikdo řídit z Bruselu. Takže je to nesmysl a samozřejmě je to velký problém. Je to velký problém. A já vůbec nechápu, jestli pan ministr Rakušan nechápe, že ti jeho partneři... Já nevím, proč ta V4 na úrovni ministrů vnitra nefunguje. Pan Rakušan říkal, že to není problém, nechá hlídat hranici se Slovenskem, chodí ti migranti. Ano, oni k nám budou chodit, oni k nám budou chodit i bez toho, že by nám je někdo přidělil, nebo že by nám je někdo nadiktoval a tak dále. Takže já jen chci říct, že my si neuvědomujeme, co se vlastně tady děje," dodal také Babiš.

A rozhorlil se i v otázce finanční. „Řecko dostalo 3,4 miliardy euro na ilegální migraci. Itálie dostala 1,1 miliardy euro, Německo dostalo 840 milionů euro. A co říká Morawiecki? Orbán nedostal ani korunu, tedy ani euro, protože tam je to jasné, ten postavil plot. Kdyby ho nepostavil, tak jsme měli plnou Prahu tady 2015 a celou Moravu. Ale k Břeclavi se ještě dostanu. A tady, co říká pan Morawiecki, polský premiér? Říká: V Polsku jsme si zažili migrační vlnu, kterou vyvolalo Rusko a Bělorusko uměle. Ano. A my také. My také. Na utečence z Ukrajiny jsme nedostali téměř žádnou pomoc a nyní se navrhuje částka 20 tisíc euro za nepřijetí migranta. Pomoc jsme dostali 100 euro na migranta. Neuvěřitelné! Sto euro dostali! A proč ne dvacet tisíc, když je ta solidarita, ne? Takže Poláci nedostali téměř nic a vy jste také nedostali nic," dodal.

„Takže, paní ministryně, já vím, že Piráti vás řídí, ale já bych vám chtěl říct, představte si, že pošleme těch - jako že se to nenastane, teď riskuji, že samozřejmě provládní média zase něco vytrhnou, že bychom poslali těch 500 tisíc Ukrajinců do Evropy, a oni by nám řekli: ne, ne. A my bychom řekli, tak nám dejte těch 20 tisíc euro, ne? Víte, kolik je to peněz? Já jsem to počítal desetkrát. Nechtěl jsem věřit tomu číslu: 238 miliard! Dvě stě třicet osm miliard! Tak! Takže nic jsme nedostali, měli jste předsednictví. Pan premiér zkrátka musí být agresivní, musí bojovat. Já vím, že jemu to není vlastní, že on spíš tam vystupuje monotónně a bojí se něco říct, ale musí bojovat za naše zájmy," podotkl Babiš.

