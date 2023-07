Důchodci nic, zato církve miliardy navíc! Zásadní věc. Fiala to smete, čeká se

reklama

Vláda ve středu posoudí návrh opozičního hnutí ANO na úpravu pravidel pro valorizaci finančních náhrad církvím v rámci restitucí, které před lety po bouřlivé společenské debatě schválila Nečasova vláda těsnou většinou.

Církve dostaly zpět rozsáhlé majetky, o které je připravil komunistický režim po roce 1948. Značnou část majetků, konkrétně 44 procent, už ale možné vrátit nebylo, proto bylo rozhodnuto, že v této oblasti budou restituce provedeny formou finančních náhrad, které bude český stát z rozpočtu církvím vyplácet postupně.

Finanční náhrada, která by měla dosáhnout celkem 59 miliard korun, by měla být celá vyplacena do 30 let. Splátky jsou ovšem navyšovány o míru inflace a právě to se nyní stalo předmětem politického sporu mezi vládou a opozicí.

Hnutí ANO coby největší sněmovní politický subjekt uvádí, že v situaci, kdy vláda zarazí růst důchodů s odůvodněním, že si stát nemůže tak vysokou valorizaci kvůli vysoké inflaci dovolit, je krajně nespravedlivé, aby církvím naopak výplaty náhrad o inflaci vyplácela.

Jde o návrh poslanců ANO Margity Balaštíkové, Bereniky Peštové, Jiřího Maška, Jaroslavy Pokorné Jermanové, Evy Fialové a osmi dalších zákonodárců. Cílem návrhu zákona je stanovit nový mechanismus valorizace vyplácených finančních náhrad a tím i omezení dopadů inflační doložky tak, aby se výše vyplacené částky každoročně zvyšovala o 2,26 %.

„Ačkoliv lze zásadně souhlasit s minulými aktivitami státu na poli vypořádání majetkových vztahů mezi jím a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, včetně zvolených způsobů vypořádání a mechanismu stanovení náhrad podle § 15 zákona, a lze souhlasit i s tím, že jsou tyto náhrady valorizovány v závislosti na znehodnocování nominální hodnoty peněž v důsledku každoročního růstu inflace, nelze současně odhlížet od toho, že aktuální míra inflace zcela přesahuje jakákoliv realistická očekávání autorů zákona a přináší v konečném efektu obtížně udržitelné důsledky pro stav veřejného financování v České republice,“ uvádí důvodová zpráva návrhu změny zákona.

Každoroční splátka finanční náhrady se navyšuje z dva roky staré míry inflace, v loňském roce to tedy byla inflace v roce 2020, která dosáhla 3,2 procenta. V roce 2024 by tak částka byla navýšena o průměrnou inflaci z roku 2022, kdy podle České statistického úřadu činila rekordních 15,1 procenta. Tím dojde k navýšení částky, kterou stát bude církvím dlužit, o 6,9 miliardy korun.

Jakékoli zásahy do stanového mechanismu odmítá současná vláda, která tak nejspíš na středečním zasedáním opoziční návrh smete ze stolu, ale též církve. „Domnívám se, že inflační doložka není předmětem zisku, ale uchování hodnoty peněz,“ konstatoval už v březnu letošního roku pro deník Právo generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Návrh poslanců hnutí ANO v reakci pro ParlamentníListy.cz odmítá europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který se naopak opřel do holdingu Agrofert. „Já bych změnil dotace pro holding Agrofert. Nikdo nevydělal tolik peněz během inflace jako tento holding. Pokud bychom znárodnili Agrofert, tak každému důchodci můžeme přidat 20 000 Kč,“ napsal redakci lidovecký politik.

Podle šéfa stínové vlády hnutí ANO a místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka je problém především to, že vláda aplikuje dvojí metr na církve a seniory.

„Principiálně nemáme nic proti tomu, když se valorizuje s ohledem na inflaci pro kohokoli včetně církví. Na druhou stranu není možné rozdělovat společnost tak, že někdo valorizaci dostane ve vazbě na inflaci a někdo jiný ji nedostane. Nikdo z těch seniorů to prostě nepochopí. Jsme zase zpátky u toho, že tato vláda podle nás měla valorizovat podle zákona a neměla to za pochodu pro důchodce měnit. Hovořím o té změně, která podle nás proběhla dost násilně ve stavu legislativní nouze. Vláda měla možnost udělat to zákonnou cestou a pokud to chtěla učinit, měla to dělat mimo stav legislativní nouze a tento rok důchodcům proplatit to, na co měli nárok, přestože se jí to nelíbilo. Nutno říci, že inflaci způsobila i tato vláda tím, že nedělala žádná fiskální opatření. Takže podcenila boj s inflací a poté potrestá důchodce a jinou skupinu, v tomto případě církve, nechá zcela volně. Není to fér a každý to snad vidí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Karel Havlíček.

