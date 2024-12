Kauza Foltýn a ČT. Šok. Tohle nebrání ani Piráti

Jednak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) rozhodla o tom, že Česká televize před evropskými volbami porušila zákon, když v debatě zvýhodnila vládní koalici.

O případu jsme tehdy opakovaně psali. Došlo totiž k tomu, že do finální debaty byli pozváni šéfové jednotlivých sněmovních stran, a přestože ODS, KDU-ČSL a TOP 09 kandidovaly v rámci koalice SPOLU coby jeden subjekt, v diskusi měly hned tři zástupce.

Zároveň se nyní ukázalo podivné propojení České televize a Úřadu vlády. Moderátorka veřejnoprávní TV Marie Koldinská totiž nejenže moderuje pořad Historie.cs, ale zároveň pracuje ve Strakově akademii pro odbor strategické komunikace vedený plukovníkem Foltýnem. Zašlo to ještě dál, neboť Koldinská si opakovaně Otakara Foltýna do svého pořadu v ČT zvala jako hosta. Když to vyšlo najevo, své rozčarování neskrýval ani šéf ČT Jan Souček.

„Celý odbor strategické komunikace je výsměch. Počínaje podivínem, který stojí v čele, konče zbytečností celého útvaru. Strategická komunikace musí jít za ministry, šéfy resortů, kteří nesou politickou odpovědnost. V momentě, kdy budeme opět u odpovědnosti, skončí celý tým během jediného dne,“ slíbil šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Případ z hlediska České televize by měla podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského plně posoudit Rada ČT. „Je to ona, kdo dává kodex a dbá na jeho dodržování. Ředitel ČT také, a záleží na tom, co má dotyčná ve smlouvě,“ uvedl.

„Musí se měřit všem stejně. To znamená, na jednu stranu moderátoři nemají pracovat pro vládu, na druhou stranu členové Rady České televize by měli vystupovat nestranně,“ sdělil redakci šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

„Ukazuje to na licoměrnost vládní koalice. Vykřikují, jak brání nezávislou ČT, aby se z ní pokoutně snažili udělat svou služku. Nedivím se vedení ČT, že je to šokovalo. Navíc to dokazuje, že Foltýnův útvar je fiasko a měl by skončit,“ míní šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.

Poslanec SPD Radovan Vích poukazuje na neobjektivitu ČT. „Potvrzuje se tím skutečnost, že veřejnoprávní televize není objektivní a nezávislá. Naopak je tendenční a politická, protože těmito kroky podporuje svými pořady, dramaturgií, komentátory. výběrem témat a hostů, politiku současné probruselské vlády Petra Fialy, a naopak znemožňuje opoziční názory a argumenty,“ řekl Vích PL.

„Vše kolem odboru tzv. strategické komunikace a plukovníka Foltýna je mírně řečeno podivné, neobvyklé a proto zcela neakceptovatelné. Neexistuje, aby jména lidí, kteří tam pracují, byla tajná. Přesně naopak. Plukovník Foltýn byl vládou ‚jmenován‘, ale s vládou nemá absolutně žádný právní vztah – na tu podivnou pozici byl totiž převelen. Strategickou komunikaci (nebo co vlastně) v naší zemi tedy řídí voják na rozkaz. Nemůže být proto právně nadřízený oněm utajovaným jménům, tedy je otázkou, kdo ta jména vlastně řídí. Foltýn sám pak nepodléhá vládě ani premiérovi. Na základě čeho má vůbec vstup do vládních prostor, netuším. Ten případ vypovídá o politické ‚privatizaci‘ výkladu práva skupinou, která je zrovna u moci, což je svými dopady rezignací na naprosté základy právního státu. To je pohled advokátky. Jako občanka se domnívám, že pan Foltýn byl vládou zkrátka povolán na špinavou práci. A tam se na právo moc nehledí,“ sdělila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Pro senátora a šéfa Přísahy Roberta Šlachtu je situace neakceptovatelné. „Pokud je to pravda, měla by být okamžitě propuštěna z televize veřejné služby. Jedná se o závažné zneužití moci vlády Petra Fialy ve prospěch veřejnoprávní České televize. Za takové jednání bychom rozhodně neměli platit vyšší televizní poplatky!“ řekl Šlachta.

„Svědčí to o tom, jak zkorumpovaný a klientelismem prorostlý je celý systém Fialovy hrůzovlády. V jakékoliv civilizované zemi je absolutně nemyslitelné, aby si vláda platila své redaktory v médiích. Zrušení celého Foltýnova cenzorského úřadu musí být v tuto chvíli samozřejmostí. Zcela namístě je pak i úvaha o demisi celé vlády. Oni totiž věděli, že si redaktorku ČT platí. A veřejnost má v tuto chvíli plné právo se ptát, která další mediálně činná jména jsou na Foltýnově výplatní pásce. V neposlední řadě lze na této kauze dokumentovat absolutní servilnost drtivé většiny našich mainstreamových médií. Kauza, která by měla plnit titulní stránky všech novin a webů, je zcela ostentativně vymlčována. Pro demokracii v České republice to je naprosto katastrofální vysvědčení,“ míní předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

„Podobné aféry jedině urychlí zrušení těchto organizací, které parazitují na veřejných financích. STRATKOM (pana Foltýna), ČT i OSU je potřeba zrušit, a to co nejdřív. Čím absurdnější a arogantnější bude chování papalášů z těchto úřadů, tím dříve lidé donutí své politiky, aby tyto pijavice od systému odtrhli,“ konstatuje šéf Svobodných Libor Vondráček.