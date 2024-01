Komu tím posloužil? Pavel a „Přijměte euro“. Přišla odveta

reklama

Prezident Petr Pavel, který se loni v březnu po vyhraných volbách ujal úřadu, vystoupil k občanům s projevem na Nový rok. Pavel se vrátil k dřívějšímu zvyku novoročních projevů a rozhodl se tak nepokračovat v tradici zavedené svým předchůdcem Milošem Zemanem, který po deset let svých obou mandátů promlouval k národu v rámci Vánočního poselství.

Pavel v projevu kromě jiných témat přišel s návrhem, aby se Česko začalo soustředit na přijetí eura a vyzdvihl přitom smysl našeho členství v EU. „Evropská unie nám dává šanci, jak nejlépe uplatnit náš vliv a prosadit naše zájmy. Spolu s NATO je pro nás zárukou, že má Česká republika silné partnery, o které se může opřít. A taková záruka je dnes nedocenitelná,“ je přesvědčen prezident.

„Právě letos si připomínáme 20. a 25. výročí vstupu do těchto organizací. To nám nabízí příležitost ohlédnout se a zároveň se podívat do budoucna, kterým směrem chceme jít. Je to také příležitost připomenout si závazky, které jsme při vstupu do Aliance a do Unie dobrovolně přijali. Prvním jsou výdaje na obranu země. Ten letos po dlouhé době opět plníme. Druhým je přijetí společné evropské měny. Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou. Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností,“ konstatoval Pavel.

Anketa redakce PL mezi českými politiky ukazuje, do jaké míry je potenciální přijetí eura kontroverzním tématem. Velkého pochopení se prezident za svůj nápad nedočkal.

Senátor ODS Raduan Nwelati má jasno v tom, proč prezident téma eura v projevu zvolil „Nejspíše proto aby vzbudil větší mediální zájem. Váš dotaz je toho důkazem. Přijetí eura je velmi komplikované rozhodnutí. Má to své výhody ale i mnoha nevýhod, které dle mého názoru nyní převažují. Myslím si že změna daňových zákonů, která nedávno byla přijata a umožňuje firmám obchodujícím se zahraničí vést účetnictví v eurech je v tuto chvíli dostačující,“ uvedl.

„Prezident republiky ve svém projevu několikrát podpořil politiku EU, a dokonce vyzval k přistoupení ke společné evropské měně euro, což je útok na českou státní suverenitu a svrchovanost. Prezident svým projevem tak opět prokázal, že českou společnost rozděluje a že není prezidentem všech občanů, ale pouze ochotným pomocníkem a propagátorem vládní koalice a Fialovy vlády a automatem na podpisy a schvalování jejích škodlivých opatření,“ napsal redakci poslanec SPD Radovan Vích.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa míní, že Pavel pouze vyzval, aby naše země plnila své závazky. „Česká republika se zavázala mezinárodními smlouvami euro přijmout, navíc více než 70 % občanů eurozóny je s používáním eura spokojeno, je tedy na místě předpokládat, že spokojeni budou i Češi. Prezident tedy jen dělá svojí práci, když požaduje aby stát plnil své sliby a zároveň přinesl svým občanům něco užitečného,“ sdělil Peksa.

„Tento názor nesdílím. Je dost času na důkladně zvážení,“ konstatoval stručně a jasně senátor ODS Jiří Oberfalzer.

Obšírnější vysvětlení svého nesouhlasu nabídla nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Nic velkého bych v tom nehledala. Prezident pouze plní pokyny. Naší vládě bylo nepochybně zadáno v Bruselu dotlačit Českou republiku k euru, a prezident je poslušný hlasatel současné vládní politiky. To euro je pro Brusel důležité pro ještě pevnější připoutání naší země do struktur EU, protože musí tušit, že po příštích volbách tento trend končí. Tedy to euro u nás je důležité pro Brusel, pro Českou republiku je výhodnější ponechat si českou korunu. Tedy pokud se prezident vyslovil pro euro, vyslovil se v zájmu Bruselu proti zájmům České republiky. To je celé. Bohužel mne to nepřekvapuje, ale lidé by měli konečně procitnout,“ doufá.

„O tom, že je pan prezident lobbista cizích zájmů, jsme se už několikrát přesvědčili. Ať už to bylo otevření otázky zrušení veta, podpora návrhu Lichtenštejnů a teď i eura. To mimochodem dle dostupných dat odmítá kolem 80 % občanů. Překvapilo mě, jak rychle ustoupila ODS svým partnerům ze SPOLU, tedy KDU-ČSL a TOP09, jejíž předsedkyně má přijetí eura jako svou modlu. Stejně tak mě v tomto případě překvapila i pochvalná reakce od SOCDEM. Česká koruna skutečně nemůže za neschopnost naší vlády. Za uskupení STAČILO! euro jednoznačně odmítáme a říkáme, že o zásadních otázkách by měli voliči rozhodovat v referendu,“ reagovala europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

Podle šéfa Přísahy Roberta Šlachty je možné, že to někdo prezidentovi do projevu napsal, tak to řekl. „Navíc kromě přijetí eura tam byly další šílenosti. Že se nemáme ptát na zásah u tragické události na Filosofické fakultě a taky že současná vláda to dělá dobře s konsolidačním balíčkem. Prezident se rozhodl v případě přijetí eura stát prezidentem menšiny. Podle mě pro Českou republiku euro výhodné není a navíc koruna je důležitou součástí české identity. Já i Přísaha jsme jasně proti euru,“ sděluje.

„Proto, že je prounijní loutkou a nikoliv prezidentem České republiky. Je to absolutní disrespekt vůči přání drtivé většiny občanů v naší zemi. Jsem přesvědčen, že se nelze vzdát naší měny bez všeobecného referenda. Naše strana PRO kategoricky odmítá další svazování naší země s bruselským superstátem. Považujeme to za zcela chybný směr, jenž naše občany zásadně poškozuje,“ míní předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Většina českých politiků o přijetí eura podle šéfa SOCDEM Michala Šmardy jen mlží. „Například Koalice spolu vysílá do evropských voleb kandidáty, kteří euro tvrdě podporují i odmítají. Výsledkem je podvod, kdy lidé vůbec nevědí, co budou tito politici prosazovat. Vrcholní politici by měli být schopni narovinu říct svůj postoj. Dnešní vládní ani sněmovní opoziční politici jsou na to bohužel příliš zbabělí,“ uvedl.

„S naší peticí za zachování české koruny jsme právě v Senátu. Zrušení koruny a zavedeni eura by poškodilo naši ekonomiku. Cca 82% obyvatel si to uvědomuje a přeje si českou korunu zachovat. Mezi nezávislými ekonomy je shoda na výhodnosti zachování koruny ještě větší. Minimálně 9 z 18 členů vlády ovšem deklarovalo podporu přijetí eura a chtějí využít příhodné situace ohledně probruselského složení vlády, která se už asi nikdy nebude opakovat, k protlačení kroků, které nás zásadně přiblíží k přijetí eura. Právě o tom se má na příštích jednáních vlády rozhodovat a prezident se rozhodl zvýšit tlak zejména na ministry za ODS, neboť část této strany ještě stále euro nechce zavádět. Již mnohokrát nám ovšem premiér, ale třeba i ministr financi dokázali, ze umí rychle měnit názory. V dubnu jsme upozorňovali, ze se do nového prohlášení vlády vloudil úmysl vstoupit do systému ERM-II, který je předsíni ke vstupu do eurozony. Naše petice je tak aktuálnější než kdy dřív a pan prezident to svým projevem jen dokázal,“ sdělil redakci šéf Svobodných Libor Vondráček.

Odpověď na otázku, proč prezident Pavel ve svém novoročním projevu vyzval k přijetí eura, je podle prvního místopředsedy Trikolory Petra Štěpánka docela jednoduchá. „Generál Pavel vyzval k přijetí eura proto, že to není český prezident, nýbrž prezident tu bruselský, tu washingtonský, tu kyjevský, zkrátka prezident všech jiných zájmů, obchodních a velmocenských, než jsou ty české. Čím dál víc je patrné, jaká strašná tragédie se stala, když nám naši nepříliš přemýšlející spoluobčané, zmasírovaní zdařilou marketingovou kampaní našich médii hlavního proudu, na Hrad zvolili vojáka, který po celý svůj život pouze přijímá a plní cizí příkazy,“ je přesvědčen Štěpánek.

