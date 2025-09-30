Konec fám. Byli jsme u včerejší scény Zemana s Miroslavem Sládkem

Prezident Miloš Zeman v Táboře představil svou knihu Prezidentský úděl a podpořil hnutí STAČILO! ve volbách do Poslanecké sněmovny. Hodinu a půl debatoval se svými příznivci a členy spolku Svatopluk, který akci organizoval. Dorazil i jeden neodbytný odpůrce, s nímž se s gustem vypořádal.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Nejprve bývalý prezident republiky promluvil o své knize, ve které mimo jiné shrnuje své desetileté působení v úřadu hlavy státu. „Lidé předpokládali, že přímo volený prezident nebude jenom úředníkem. Jak říkal Václav Havel, nebude jen klást věnce a být automatem na podpisy, ale bude aktivním politikem. K tomu prezidentovi dílem brání ústavy, což rozebírám v knize a dílem vláda, která si samozřejmě nepřeje dělbu moci mezi prezidentem a vládou a dílem prezident sám. Nemusí na to být totiž zvyklý, může být politik, být příslušníkem jiného povolání a v takovém případě mu bude bohatě stačit, když bude objíždět nejrůznější sportovní, kulturní a další společenské akce, občas si vyjede na motorce, navštíví řadu zemí, což je docela příjemná politická turistika a po uplynutí příslušných let svou funkci skončí, aniž bychom mohli říci, co za těch pět let reálně dokázal,“ narážel Miloš Zeman na činnost svého nástupce a přešel k druhému tématu.
„Jsem zde proto, abych podpořil hnutí STAČILO! vedené paní Turoňovou v Jihočeském kraji jako lídrem kandidátky, protože si myslím, že v českém politickém spektru chybí politická levice. Levice zde existovala a dokonce vládla, někdy úspěšně a někdy neúspěšně. Naprosto úspěšným premiérem jsem byl samozřejmě já,“ pokračoval Zeman s osobitým humorem a zdůraznil, že uvítal dohodu Kateřiny Konečné s Janou Maláčovou, že se zbytky sociální demokracie zachovají v konglomerátu STAČILO!.
Úloha seskupení STAČILO! je podle něho zřejmá. „Spolu s dalšími opozičními stranami udělat jeden prospěšný čin. Pomoci ve svobodných volbách sesadit nejslabší a nejméně schopnou vládu, kterou kdy Česká republika měla. Jde o vládu, která má i nejnižší popularitu v dějinách, a které, jak někteří říkají, věří jen ti s poněkud nižším intelektem. Ať je to jakkoli, vláda, jejíž premiér je v žebříku popularity světových premiérů trvale umisťován na nejnižším místě, takže je nejméně populární premiérem na celém světě, by měla odejít do dějin. Měla by odejít zdvořile, bez kopanců a bez ústrků. Nikdo by ji neměl posílat do blázince. Úplně by stačilo, kdyby zmizela. A to je jeden z důvodů, proč jsem tady,“ uvedl Zeman před sálem, který zaplnilo přes dvě stovky lidí. Organizátoři museli dokonce před zahájením akce přidávat další židle.
Většinu času ale nezabraly úvodní vystoupení moderátorky Jany Turoňové, předsedy spolku Svatopluk Petra Druláka ani prezidenta Zemana. Nejvíce času organizátoři věnovali dotazům z publika, kterých padlo nebývale mnoho. Lidé se ptali na domácí politiku, zahraniční politiku, ukončení války na Ukrajině, Spojené státy a řadu dalších oblastí. Celým večerem rezonovalo téma zpravodajských služeb a pokusů o ovlivňování voleb. Tématu se výrazně dotkl i šéf Svatopluku profesor Petr Drulák, který v negativním světle vyzdvihl především BIS. „Ta škodí a zatěžuje náš veřejný život,“ uvedl.
První tazatel, který se s otázkou zarputile hlásil, však nebyl místní. V drobném šedovlasém muži přítomní poznali bývalého šéfa českých republikánů Miroslava Sládka.
„Mám otázku na inženýra Zemana,“ spustil Sládek sotva se chopil mikrofonu. Nejprve se pokoušel pustit do bývalého prezidenta s tím, že ho ještě coby premiér nechal v roce 1998 zavřít, aby se podařilo znovuzvolit Václava Havla prezidentem. Následoval dotaz. „Co vás přimělo k tomu, abyste podporoval ten podvodný slepenec, který se vydává za jednu stranu a jsou tam takové rozdíly. Dal jste řád Zelenskému, čili podporujete Kyjev, ale komunisti podporují Moskvu. Jedni jsou pro očkování, druzí jsou proti. Jedni jsou pro placenou zdravotní péči, druzí pro bezplatnou. Jediným jednoticím prvkem tohoto slepence je koryto. Nic jiného tam není,“ uvedl Sládek směrem k Miloši Zemanovi a hodlal nadále pokračovat ve svém projevu.
Nereagoval na žádost moderátorky večera Jany Turoňové, že otázka již padla, ať nechá prezidenta Zemana reagovat. Sládek odmítal vrátit mikrofon, což vedlo jednoho z organizátorů k tomu, aby si ho od Sládka sám z jeho rukou snažil přebrat. I to Sládek odmítal. Na pomoc přišel přítomný kameraman a provozovatel internetové televize KTV Ivan Smetana, s jehož pomocí byl mikrofon vrácen zpět do rukou organizátorů.
Mezitím se již slova ujal Miloš Zeman, který Miroslavu Sládkovi ve vší slušnosti odpověděl na jeho otázku. Před tím si neodpustil drobné rýpnutí.
„Pane Sládku, dovolte mi, abych vás pozdravil. Jsem velmi rád, že se po dlouhé době opět vidíme. Když jsem vás viděl naposledy, měl jste krásný černý vlas. Někteří tvrdili, ale to byli jistě jenom pomlouvači, že si ty vlasy barvíte, ale mohu vám naprosto upřímně říct, že vám šediny, které mám i já, docela sluší. Teď mi dovolte, abych odpověděl na vaši otázku,“ uvedl bývalý prezident republiky.
Ve své odpovědi byl důkladný a rozhodně Sládka neodbyl. „Takzvaný slepenec, když už použijeme tohoto výrazu, se dá vedle hnutí STAČILO! naprosto stejně používat i na hnutí SPD a strany, které jsou s ním spojeny. Dá se naprosto stejně použít na koalici SPOLU, protože i ona je nesporným slepencem, kde ODS na svých zádech nese dva trpaslíky TOP 09 a KDU-ČSL. Nezapomeňte, že i takovým slepencem jsou i Piráti, kteří vstoupili do nepřiznané koalice se Stranou zelených. Když pohlédneme do minulosti, tak například TOP 09 s podporou Starostů byla také slepenec. Jinými slovy vy vlastně říkáte, že všechny kandidující subjekty v těchto volbách jsou slepence, a to je samozřejmě nesmysl,” řekl Zeman.
Reakcí přispěl i šéf spolku Svatopluk Petr Drulák. „Pan Sládek se za každou cenu snaží zviditelnit. V sobotu jsme měli úspěšnou demonstraci, on tam přišel nezván s reprákem a svolával hlouček nějakých tří nebo čtyř lidí a nikdo si ho nakonec nevšímal. Tady v sále to uděláme podobně, nebudeme si ho všímat. Ať si tu sedí. Část jeho otázky měla nějaký obsah, na který zareaguji z titulu garanta zahraničněpolitického programu STAČILO! Rád bych se ohradil proti tomu, že jsou tam nějaké promoskevské síly. Ve STAČILO! žádné promoskevské síly nejsou, jsou tam síly národní. Všichni vědí, že v českém národním zájmu je ukončení té nesmyslné války. A tento křikloun si může říkat, co chce,“ reagoval Drulák na Sládka, který se i bez mikrofonu pokoušel vstupovat do diskuse a přerušoval před tím Miloše Zemana a nyní i Petra Druláka.
„Každý se může podívat na program STAČILO!, který všechny zastoupené subjekty podepsaly a je tam naprostá programová koherence. Napříč lidmi, kteří přišli z různých částí politického spektra se podařilo vyjednat konzervativně-levicový program, a to je velký úspěch STAČILO! a my jsme rádi, že nejúspěšnější levicový politik toto hnutí podpořil,” dodal Drulák směrem k Miloši Zemanovi.
Profesor Petr Drulák se ke Sládkově výstupu vrátil ještě dnes, kdy ve videu zveřejněném na sociálních sítích spolku Svatopluk uvedl, že bývalý šéf republikánů vedle známých radikálů kolem Oganesjana ve skutečnosti pracuje ve prospěch Fialova režimu, který naoko kritizuje.
„Sládek chodí opakovaně na akce Svatopluku, aby je narušoval. Přišel na naši sobotní demonstraci, které se konala v Praze pod heslem: Pane prezidente, respektujte volby, a měl tam nějaký megafon, do kterého si něco mumlal a nikdo ho neposlouchal. Nechali jsme ho být. V Táboře to bylo složitější, protože přišel do publika a měl právo klást otázky jako kdokoli jiný. Když položil svou otázku, přešel do dlouhého monologu, začal útočit na ostatní, a proto lidi do Tábora nepřišli. Přišli si popovídat s panem prezidentem, nepřišli poslouchat Miroslava Sládka. Na svou otázku ale dostal odpověď. Pokusil se však narušit naše setkání, k čemuž nedošlo, protože jsme tam měli dobrovolné pořadatele a jedním z nich je Ivan Smetana, kterého jisté znáte. Je to muž činu a podařilo se mu vzít panu Sládkovi mikrofon, za což si vysloužil obrovskou nenávist jak samotného Sládka, tak jeho dvojníka Ladislava Vrabela. Ti teď rozjíždějí nenávistnou kampaň proti Ivanu Smetanovi a zamysleme se, oč v té kampani jde. Jde o víc než o Ivana Smetanu, který má dva druhy nepřátel. Jedním je dvojice Sládek a Vrabel a druhým Pšenák a Oganesjan,“ řekl Drulák.
Zamyslel se nad tím, co tyto dvě skupinky spojuje. „Tito lidé útočí na skutečnou demokratickou alternativu a snaží se zdiskreditovat STAČILO!, SPD i spolek Svatopluk. Proč? Protože tyto síly ohrožují Fialův režim,“ uvedl předseda Svatopluku s tím, že i Sládek svými útoky na opozici pomáhá Fialově vládě. „Tito lidé nejsou pouze narušení, tito lidé pracují pro druhou stranu. Vrabel v jakémsi videíčku napsal, že se po tom zásahu vrací doktor Sládek v pořádku domů. Byla to další Vrabelova dezinformace. Pan doktor Sládek není v pořádku. Pokud se někdo chová jako on, tak není v pořádku. A v pořádku není ani Vrabel,“ dodal Petr Drulák.
Po poměrně dlouhé debatě s řadou přítomných občanů a krátké pauze se konala autogramiáda. Prezident Zeman podepisoval svou knihu Prezidentský úděl a součástí byly i další dvě knihy z produkce nakladatelství Olympia. Konkrétně Spiknutí – pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR a letošní kniha Cirkus Fiala – kdo skutečně vládnul Česku.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka