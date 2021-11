Naletěli jste! Válkův „vánoční lockdown“: Babiš rozsekal SPOLU

reklama

„Nedopustíme další lockdown. Změna, které můžete věřit“. Toto heslo hlásaly předvolební plakáty koalice SPOLU, ze kterých se usmívali lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Anketa Myslíte, že prožijeme Vánoce a Nový rok v lockdownu? Ano 66% Ne 24% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 15345 lidí

Po volbách všechno jinak? Vypadá to tak. Nechali jste se očkovat, aby vás už nikdo nemohl omezovat ve svobodném životě? Možná budete mít smůlu. Horký kandidát na post ministra zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 v rozhovoru pro Echo24 připustil další lockdown během Vánoc. Pokud prý covidová čísla poletí nahoru a budou se zaplňovat jednotky intenzivní péče, podle Válka se to „může kompletně uzavřít“.

Profesor Válek, poslanec TOP 09 a kandidát na post ministra zdravotnictví, pro Echo 24 řekl, že už nechce přijít o další Vánoce nebo Velikonoce. „Ale teď to tím smrdí. Pokud budeme mít do konce listopadu 15, 20 tisíc pozitivních denně, pokud budeme mít, tak jak Duškovi z nejpesimističtějších predikcí vychází, v nemocnicích a na jipkách polovinu čísel z nejhorších loňských měsíců, tak skutečně hrozí, že na Vánoce zase budou zavřené obchody a všechno,“ uvedl Válek. Předvolebním slibům navzdory.

Premiéra Andreje Babiše to prý nepřekvapilo. „Pan Válek a jeho vyjádření mě vlastně nepřekvapují. Není to jediná věc, kterou koalice před volbami slibovala a hned po volbách to vypadá, že ji nedodrží. Bohužel, lidi jim na ty jejich sliby skočili a teď se ukazuje, ze to byly jen líbivé řeči a praxe je prostě jiná,“ říká Babiš pro ParlamentníListy.cz.

„Pan Válek se evidentně poprvé střetává s realitou covidu a na vlastní oči konečně vidí, že si ten virus dělá, co chce. Osobně si myslím, že lockdown není a nebude řešení. Je spousta jiných opatření, zvlášť teď, když máme tolik lidí naočkovaných a další covid prodělali. Koalice třeba mluvila o tom, jak půjde od dveří ke dveřím a každého nenaočkovaného seniora bude přesvědčovat. Teď přijde čas, aby všechny ty svoje nápady realizovali. A my jsme připraveni jim i v opozici pomáhat. Což je určitě jiný přístup, než měli oni, když nás po celou dobu pandemie jen bezhlavě kritizovali a házeli nám klacky pod nohy,“ konstatuje premiér ve vyjádření pro naši redakci.

Válkova slova nepadla na úrodnou půdu ani u dalších politiků. Poslanec hnutí ANO a lékař Miloslav Janulík svůj pohled na Válkova slova vyjádřil stručně a jasně. „Před volbami lhali,“ napsal redakci.

„SPOLU nemá kromě lockdownu žádný jiný recept na zvládnutí epidemie covidu-19. Hnutí SPD odmítá plošné lockdowny i povinné očkování.

Horký kandidát na křeslo ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) opakovaně prohlašuje, že je potřeba zavést plošný lockdown. Zarážející je skutečnost, že koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) před volbami prohlašovala, že již žádný lockdown nepřipustí. A je také zřejmé, že kromě lockdownu koalice SPOLU žádný jiný recept na zvládnutí pandemie koronaviru nemá. Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné zavádět plošné lockdowny. Kdo se chtěl nechat naočkovat, tak se naočkoval, ale nutit neočkované lidi k očkování hrozbou jejich lockdownu je zcela mimo realitu. Zároveň je nepřijatelné zavádět odpovědnost pro restauratéry, aby měli kontrolovat očkování anebo testování svých hostů. Je potřeba se soustředit výhradně na ochranu ohrožených skupin občanů, a nikoliv zavádět plošné restrikce a zároveň přenášet povinnosti státu na podnikatelský sektor pod hrozbou sankcí a pokut. Je také potřeba, aby nemocní dostali co nejrychleji léky, tak aby mohli nemoc zvládnout bez rizika,“ sdělil šéf hnutí SPD Tomio Okamura.

Slova svého koaličního kolegy ale nepochválil ani místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Věřím, že se lidé nechají naočkovat a žádný lockdown nebude,“ uvedl.

„Ač mě to netěší, ukazuje se, že tato koalice už brzy po volbách porušuje spoustu věcí, které říkala před volbami. Jsou to sice symbolické záležitosti, ale tím hůř. Nasvítí to, že jejich kampaň byla jen o tématu Antibabiš, jinak bezobsažná. Na obsah narážejí teprve teď. Dám tři příklady. Úspory ve státní správě a propouštění úředníků a teď přicházejí s tím, že vytvoří dvě nové funkce ministrů, kteří budou mít svůj aparát a úředníky. Všichni mají šetřit, ale oni budou mít o další funkce navíc, aby si pět stran rozdělilo křesla. Stejně tak tvrdili, že nejsou sběratelé funkcí, a pak se kvůli Pirátům vytvoří šestý místopředseda Sněmovny, což je největší počet od revoluce. Minule měla Sněmovna pět místopředsedů, i tak nás na začátku opozice kritizovala, že to je hodně. No a třetím příkladem je ten lockdown. Jejich kritika našeho boje s covidem byla pouhá opoziční rétorika. Nic jiného. Neměli to opřené o fakta či alternativu, jak to udělat jinak. Čekám od případného ministra Válka, že lidem ukáže, co je světlem na konci tunelu,“ konstatoval poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

Poslanec hnutí SPD Radovan Vích rovněž Válkovi připomíná jejich vlastní předvolební heslo. „Zarážející na výroku horkého kandidáta na ministra zdravotnictví Válka je skutečnost, že koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) před volbami prohlašovala, že již žádný lockdown nepřipustí, a také je to známka toho, že kromě lockdownu koalice SPOLU žádný jiný recept na zvládnutí pandemie koronaviru nemá. Pro mě je zcela nepřijatelné zavádět plošné lockdowny. Kdo se chtěl nechat naočkovat, tak se naočkoval, ale nutit neočkované lidi k očkování hrozbou jejich lockdownu je prostě mimo realitu. Je potřeba, aby nemocní dostali co nejrychleji léky, tak aby mohli nemoc zvládnout bez rizika, a uznávat protilátky jako doklad bezinfekčnosti,“ míní Vích.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.