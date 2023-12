Odvolání Ševčíka: Ani zdůvodnit to nedokázal, říkají právníci. U soudu velká šance

Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák ve středu rozhodl o odvolání děkana národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Ten se chce bránit soudní cestou a označuje rozhodnutí rektora za politicky zaměřené. Co na to čeští politici? Padla upozornění o možném výsledku soudu, totalitních praktikách, ale i uvítání s tím, že k odvolání mělo dojít dávno.

Rektor VŠE Dvořák se rozhodl odvolat děkana Miroslava Ševčíka. Rektor to odůvodňuje mimo jiné dlouhodobým poškozováním zájmu školy. Rozhodnutí bude pravomocné po doručení Ševčíkovi. Ten odmítl dokumenty k podpisu včetně rozhodnutí o odvolání převzít osobně. Dvořák o svém postupu informoval média na tiskové konferenci.

Rektor Ševčíkovi vytýká podle něj nevhodné vystupování na veřejnosti. Dopad Ševčíkových veřejných vyjádření je podle něj zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty. Dvořák řekl, že kdyby Ševčíka neodvolal, mělo by to pro školu mnohem závažnější dopady. Zdůraznil, že rozhodnutí není podmíněno Ševčíkovými politickými názory. Nicméně také jako důvod uvedl, že Ševčík měl na loňské demonstraci „nevhodné výroky o panu premiérovi“.

Ševčík mediálním zástupcům později sdělil, že rozhodnutí rektora VŠE považuje za nezákonné a jednoznačně politicky zaměřené. Někteří politici ze stran vládní pětikoalice si mnou ruce, jiní krok označují za politické rozhodnutí.

ParlamentníListy.cz v rámci ankety požádaly politiky z celého spektra o komentář k Ševčíkově sesazení včetně zhodnocení, zda jde o chybný, či správný krok.

„Je to kompetence rektora. Ten by měl na tuto otázku odpovídat společně s univerzitním senátem. Nesou za své rozhodnutí plnou odpovědnost a my politici bychom se do těchto rozhodnutí bez znalosti případů neměli míchat,“ uvedl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle poslance SPD Radovana Vícha se jedná o politické rozhodnutí. „Pokud se někdo o někom vyjadřuje na akademické půdě, tak musí být jeho názory chápány jako součást akademické svobody názorů. Nelze nikoho odvolávat z funkce děkana, pokud sem byl zvolen akademickým senátem na základě splněných kvalifikačních předpokladů. Předpokládám, že pokud se bude Miroslav Ševčík soudit, má velkou šanci na úspěch,“ věří Vích.

„Zaslechla jsem od rektora VŠE zdůvodnění odvolání děkana Miroslava Ševčíka. Prý se měl ‚nevhodně vyjadřovat o panu premiérovi‘. Štípněte mě někdo, prosím,“ uvedla k případu šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

„No vidíte, a já jsem si myslel, že univerzity jsou svobodomyslné,“ komentoval Ševčíkovo odvolání senátor Tomáš Jirsa z ODS.

Senátor Zdeněk Hraba uvedl: „Jako člen moci zákonodárné nechci zasahovat do akademických svobod. A to ani slovně. Byť si o formě a obsahu rozhodnutí myslím samozřejmě své“. Jako právník vidí ve věci pozoruhodný precedent. Ale na všechny aktéry podle něj směřuje otázka, zda nepřispěli k budování Ševčíkovy pověsti mučedníka.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa míní, že je to v první řadě věc VŠE. „Akademická svoboda má být respektována. Pokud škola vyhodnotí, že to poškozuje její dobré jméno, může tohle rozhodnutí udělat. Subjektivně bych řekl, že bývalý komunista Ševčík, který se po revoluci proslavil hlavně papouškováním názorů Václava Klause, dobrému jménu VŠE moc nepřispívá, takže rozhodnutí rektora vnímám jako oprávněné. Pokud mě na tom něco překvapuje, tak maximálně to, že to trvalo tak dlouho,“ uvádí Peksa.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek zprostředkoval vyjádření celé strany. „Plejáda politicky likvidovaných osobností se nadále rozrůstá. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák odvolal doc. Ing Miroslava Ševčíka, CSc., z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE a na serveru Novinky.cz se obratem objevil článek s titulkem ‚Nekonečný příběh je u konce: Ševčík padl‘. V redakci zřejmě vůbec netuší, jak hluboce se mýlí. Všechno teprve začíná. Dvořákovo nestatečné nadbíhání totalitní politické moci i jeho hanebné znectění akademických svobod dozajista budou mít pokračování. U soudů i v politickém provozu. Ostatně jedna z epizod slavné filmové ságy se jmenuje ‚Impérium vrací úder‘ a jedna lidová moudrost pro změnu říká ‚jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá‘ a jiná zase ‚všeho do času‘. Dvořákův totalitní akt není pouze ostudou VŠE, ale také Fialovy vlády, jež ve snaze po politické likvidaci doc. Ševčíka vyvinula nemalé úsilí. Pamatujeme si vás,“ tlumočil Štěpánek stanovisko Trikolory.

„Ten důvod v obecné rovině je legitimní. Každý rektor je oprávněn odvolat děkana, který by poškozoval dobré jméno školy, to je bez debat. Ale za dvou souběžně splněných podmínek, a to také bez debat. Za prvé to poškození jména musí dokázat rektor konkrétně popsat, tedy nepostačuje to takto v obecné rovině, a za druhé to konkrétně popsané jednání je možné skutečně a objektivně vnímat jako skutečné poškozování dobrého jména. V případě pana děkana Ševčíka tyto podmínky splněny nejsou v žádném případě. Jeho odvolání je tedy nutné z právního hlediska odmítnout jako bezdůvodné, protože ten důvod, kromě asi osobních antipatií, objektivně neexistuje. Podobná odvolávání z funkcí, které jsou profesní, právní stát nepřipouští. Panu děkanovi jsem samozřejmě nabídla právní podporu,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz senátorka a advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Další jurista Jindřich Rajchl považuje rozhodnutí žižkovského rektora za „skok oběma nohama zpět do totality“. „Už zase jsou lidé vyhazováni ze škol jen proto, že mají jiné názory než strana a vláda“. Jednání rektora Dvořáka je podle advokáta v rozporu nejen s etikou, ale i s právem. „Pokud by měl být někdo odvolán, tak on, neboť demonstroval své bolševické manýry před celou zemí. Osobně podpořím každou iniciativu, směřující k jeho odvolání,“ ujišťuje předseda strany PRO. Lidé s takto totalitním smýšlením podle něj nemají v takto vysokých veřejných funkcích co pohledávat.

Politické důvody zmiňuje šéf Svobodných a také právník Libor Vondráček. „Co je a není správné, by měla určovat akademická samospráva. Je smutné, že se z politických důvodů snažila celouniverzitní samospráva dlouhodobě přetlačit fakultní samosprávu. Fakultní samospráva nyní bude vybírat nového děkana a podle mého právního názoru by se mohla pomyslně ‚pomstít‘ rektorovi znovujmenováním docenta Ševčíka děkanem. Pokud jsou totiž pravou příčinou odvolání docenta Ševčíka jeho politické názory, nikoliv jeho odbornost a manažerské schopnosti, může fakulta takového člověka ve svém vedení objektivně velmi postrádat,“ uvedl Vondráček.

