Poplatky zase neprošly. „Je to daň. Vláda chce ČT pro sebe,“ varuje Petr Holec

Poslanci i ve středu pokračovali v rozbrojích kvůli snaze Fialovy vlády protlačit Poslaneckou sněmovnou tzv. vekou mediální novelu, která kromě jiného počítá s navýšením koncesionářských poplatků i rozšíření okruhu těch, kdo jsou povinni České televizi a Českému rozhlasu ze své kapsy na provoz každý měsíc přispívat.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3182 lidí

Legislativním návrhem na tuto změnu se Sněmovna zabývá už měsíce a důvodem není pouze nesouhlasný postoj opoziční ANO. Jak už ParlamentníListy.cz před časem informovaly, rezervovaný postoj k navyšování poplatků za rozhlas a televizi sdílejí i někteří vládní poslanci, kteří hrozili, že pokud se bude o zvýšení poplatků hlasovat, nebudou se ho účastnit.

„Nejde o to, že by se najednou něco stalo a koalici to vedlo k pozastavení snahy (zvýšit poplatky, pozn. red.), tam hrálo roli poměrně dost věcí, které se děly postupně, a teď toho bylo tolik, že se rozhodli počkat. Děje se poměrně unikátní věc, kdy opozice je na vedení ČT naštvaná, že straní vládě, a vláda je na ČT naštvaná kvůli špatnému řízení té instituce. Není to v tom, že by jim politicky nevycházel vstříc, problém je v podobě řízení. Velmi jim prý vadí, že tam příliš velké slovo mají lidé typu Lutonský nebo Kubal,“ sdělil už počátkem loňského listopadu redakci ParlamentníchListů.cz zdroj z kuloárů Poslanecké sněmovny.

Do jaké míry se situace změnila, není úplně jasné, ale i nyní redakce ve Sněmovně zaslechla, že se do zvyšování poplatků stále řadě vládních poslanců nechce. „Souvisí to s tím, že ten odpor vůči tomu sílí a týká se to nepochybně i části jejich voličů, protože poslední průzkum mluví jasně. Tři čtvrtiny lidí to nechtějí. Je proto možné, že uvažují, zda jim stojí za to tuhle věc protlačit přes mrtvoly za cenu dalšího poklesu popularity a s nejistým pozitivním přínosem v přístupu ČT k vládním politikům. Koneckonců, už teď jim jdou na ruku,“ podotkl nyní pro ParlamentníListy.cz jeden ze sněmovních zaměstnanců pod podmínkou anonymity.

Komentátor Petr Holec pro ParlamentníListy.cz míní, že důvody, proč chce Fialova vláda povinné poplatky pro veřejnoprávní média navýšit, jsou úplně jiné, než veřejně říká.

„Podívejme se na to, proč je vláda i v tomhle případě ochotná pošlapat svoje nejen předvolební, ale i povolební sliby, že nebude chtít zvyšovat tuto daň. Štítím se slova poplatky, protože je to daň za ČT a Český rozhlas. Důvod je prostý. Vláda se snaží podpořit svou vlastní propagandu, kterou se veřejnoprávní média stávají. Chce to udělat velmi troufale, ale mazaně za peníze nás všech. Lidé vidí, jaká propaganda se na ně z veřejnoprávních médií denně valí. Fialova vláda se snaží zprivatizovat Českou televizi i Český rozhlas pod záminkou ochrany demokracie,“ uvádí Holec.

Fotogalerie: - Schvalování pořadu

Vzpomíná i na nedávné vystoupení Petra Fialy v pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Tam se premiér jal kárat moderátorku Terezii Tománkovou, že v televizi dávají příliš velký prostor opozičním politikům, zatímco seděl ve studiu sám a měl neomezený prostor.

„Bylo to ostudné vystoupení, za které bychom mu měli poděkovat. Jenom tím totiž potvrzuje, co jsem už řekl. Petr Fiala ve studiu CNN Prima NEWS seděl bez oponenta a neměl tam žádnou opozici. Těžko může říkat, že je to opoziční televize, když tam dostal takový prostor. Navíc tam má svůj vlastní pořad. Fialovo tvrzení dokazuje, že si on a jeho lidé zvykli do ČT chodit jako do svojí televize, kde k nim jsou milí, vstřícní a vždycky tam je patrná velká oddanost a nenávist k opozičním stranám. Moderátoři ani nemusejí často říct jediné slovo a je to patrné z jejich výrazu a řeči těla. Petr Fiala byl na Primě rozladěn z toho, že tam k němu nepřistupovali s oddaností jako na ČT. Doporučuji všem, aby si pustili první Otázky Václava Moravce po pověření Petra Fialy sestavit vládu od Miloše Zemana. Přinesl ten glejt do studia a Václav Moravec se tetelil a téměř plakal blahem a natahoval se přes stůl k Fialovi, aby mu ten papír ukázal. Každý, kdo se tenkrát na tohle hanebné vystoupení díval, musel pochopit, co se následující čtyři roky bude dít, a to nejen v České televizi,“ doplňuje pro ParlamentníListy.cz Petr Holec.

Politolog Lukáš Jelínek je názoru, že veřejnoprávní média do dnešní společnosti patří a musejí být adekvátně financována.

„Budiž vládě přičteno k dobru, že kousla do kyselého jablka a začala se zabývat věcí, kterou všechny předchozí vlády odkládaly. Mají-li v této zemi fungovat média veřejné služby, musejí mít z čeho žít. Dlouhá léta tu panovala neochota poplatky navyšovat, která ukazovala neschopnost daných politických reprezentací k nepopulárním krokům. Veřejnost sice nechce koncesionářské poplatky, ale stejně tak by veřejnost nechtěla platit daně. Jsou to věci, které mohou být nepříjemné, zatěžují nás, ale bez kterých se moderní společnost neobejde. I kdyby se podle představ Andreje Babiše veřejnoprávní média platila ze státního rozpočtu, stejně by to znamenalo navýšení daní, aby na to bylo kde vzít, a stejně bychom to my všichni platili,“ konstatuje politolog.

„Vláda udělala několik chyb. Měla s tím přijít bezprostředně po volbách, aby zde byl dostatečný prostor na politickou, odbornou i laickou debatu,“ myslí si a dodává, že Fialova vláda měla dostatek času i na další změny. „Například zajištění kontroly hospodaření ze strany NKÚ a další síť opatření, které by uspokojily opoziční námitky. Místo toho se vláda rozhodla to celé řešit na sílu a na poslední chvíli, čímž škodí sama sobě i pozici médií veřejné služby ve společnosti,“ dodává Lukáš Jelínek pro ParlamentníListy.cz.

Předseda ANO a expremiér Andrej Babiš, jehož hnutí dlouhodobě s přehledem vede žebříčky a očekává se, že bude sestavovat příští vládu, ve středu na plénu Poslanecké sněmovny předestřel, jak s veřejnoprávními médii hodlají naložit, pokud se skutečně po volbách ujmou vlády v naší zemi.

Podle Babiše dává smysl sloučit Českou televizi a Český rozhlas do jedné instituce, což by podle jeho slov vedlo k výrazným finančním úsporám, protože nyní dělají obě instituce často duplicitní práci. V demokratických zemích Evropy je prý běžné, že veřejnoprávní televize i rozhlas existují v rámci jedné instituce. Andrej Babiš uváděl příklady z Velké Británie, Norska, Španělka, Rakouska, Itálie a dalších zemí.

Změnit by se měl i systém financování těchto médií. „Koncesionářské poplatky jsou zastaralý a nespravedlivý systém,“ řekl také ve středu ve Sněmovně Andrej Babiš a opět uvedl několik příkladů z blízkých západních států, kde jsou veřejnoprávní média financována přímo ze státního rozpočtu s tím, že některé země tuto změnu provedly nedávno. Trend je tedy podle jeho slov jasný. „Pokud Česká televize a Český rozhlas tvrdí, že mají málo peněz, tak ať začnou šetřit,“ vpálil jim šéf hnutí ANO.