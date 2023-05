Poprava živnostníků, odrbání důchodců. Jedna rodina zaplatí ročně sto tisíc navrch, spočítala Stanjurovi opozice

reklama

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 6876 lidí

Vláda v čele s premiérem Fialou oznámila část změn na čtvrteční velké a dosti dlouhé tiskové konferenci. Kritici jí vyčítali, že podstatné věci před televizními kamerami vůbec neřekli a nechali je pouze zveřejnit v textové podobě po skončení akce.

ParlamentníListy.cz se zeptaly opozičních politiků, co na změny říkají a jak hodnotí velkou vládní PR akci, která změny na uzdravení státního rozpočtu symbolicky začala vyhlašovat „za pět minut dvanáct“.

„Tisková konference byla velká ostuda, hodinu plkání o ničem a to podstatné se řeklo napůl. Připadalo mi to jak prezentace studentů u zápočtu na ekonomické fakultě. Místo aby vystoupil premiér, ministr Jurečky a ministr Stanjura tam exhibovali poradci. Je to poprava živnostníků, je nepřijatelné zvýšit o 70 procent minimální sociální odvody, přičemž další rána pro některé z nich je zvýšení DPH ze služeb a řemesel (kadeřníci, opravy,…). Dojde ke snížení konkurenceschopnosti podniků,“ sdělil nám šéf stínové vlády ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

Vyšší daně z příjmů podle něho povedou k větší optimalizaci. „A snížení kompenzací za emisní nesmysly, které tato vláda podpořila v EU, je rovněž těžko uvěřitelné. Nepřijatelné je odrbání důchodců, návrh na zvýšení věku odchodu do důchodu je nepromyšlený. Nechápu snížení zdrojů na dopravu a školství, už takto si například ministr Kupka musí půjčovat na investice, jinými slovy opět trik, akorát bude vyšší úvěr z EIB. Obecně tzv. snížení daní je švindl, nebude to reálné, je to vázáno na vědu a výzkum nebo na evropské zdroje, tolik státu neušetří. DPH mohlo dopadnout hůř, ale operaci vůbec nechápu. Zboží se nezlevní, stát přijde o jednotky miliard. Souhlasíme s vyšším zdaněním hazardu, tvrdého alkoholu nebo tabáku, stejně tak se snahou ušetřit na úřadech, ale je to hrozně obecné, mělo se ukázat kde a na čem. Souhlasíme i s oceněním náročných profesí. Hospodářská politika nebo penzijní politika nula,“ zhodnotil podrobně Havlíček.

Fialova vláda se podle šéfa hnutí SPD Tomia Okamury rozhodla plošně prudce zdražit všem občanům a firmám životy, zvýšit věk odchodu do důchodu a snížit valorizaci důchodů. Souhrnná daňová kvóta, tedy výběr všech daní od občanů, se prudce zvýší a hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. Okamžitě navrhuji na úvod příští schůze Sněmovny mimořádný bod, abychom toto všechno projednali, protože to co vláda prezentovala, je naprosto nepřijatelné. Zvažujeme pochopitelně také obstrukce, protože část těch návrhů musí projít legislativním procesem. Ty jejich prezentované kroky a zvyšování daní jsou jasně proinflační, takže nevyřeší nic, naopak. A jejich údajná důchodová reforma? To není žádná reforma, pouze zcela zařízli rodiče s dětmi. Ruší školkovné, omezili slevu na pracujícího manžela či manželku, zvýšili DPH na kojeneckou stravu a nespočet dalších nezbytných položek,“ vyjmenoval několik příkladů.

„Jestli má něco pomoci řešit důchody, musí to být na prvním místě podpora rodin s dětmi, abychom systém vůbec ufinancovali. Obelhávají celý národ, takhle lživou tiskovou konferenci plnou nesmyslů a lží, to jsem snad nikdy neviděl. Stanjura tam vykládá, že v Německu mají vyšší daň z nemovitosti, ale měl by říct, že Němci mají třikrát vyšší platy! Dělají ze všech lidí blbce. Je čas na generální stávku, o které budeme jednat s vedením odborů. Situace je neúnosná,“ dodal Okamura.

Fotogalerie: - Výměna ministrů

Podle šéfky KSČM a europoslankyně Kateřiny Konečné byla vládní tiskovka naprostá katastrofa. „Vzletná slova za nimiž byl skryt jediný cíl. Na rovinu říct lidem, zejména pracujícím a důchodcům, že mají zaplatit vládní sekyru. Kdo mohou být naprosto v klidu, jsou nadnárodní korporace, banky, zkrátka giganti, kteří vydělávají neskutečné peníze a nezřídka – nebo spíš zpravidla – je posílají do zahraničí.

Navíc zpočátku hovořili jen o části opatření. Ta zbylá – nepřekvapivě ta negativní – z představitelů vlády padala jaksi nechtíc jen během dotazů novinářů. Pojďme se na pár z nich podívat. Snížení platů ve státní sféře o 2 % - to může pro mnohé dobře vypadat, protože obecná představa zaměstnance ve státní sféře je úředník. Ovšem ve skutečnosti je to taky školník, uklízečka a celá řada civilních zaměstnanců. Omezení zaměstnaneckých benefitů naši zemi zase vrací o mnoho desítek let zpět. Kvůli úspoře několika set milionů korun – a pozor – pouze na straně zaměstnanců, zaměstnavatelé si pořád budou moci dát benefity do nákladů, je něco na úrovni banánové republiky. Stejně tak snížení podpory stavebního spoření ve chvíli, kdy je v ČR nejnedostupnější bydlení v EU, je holá šílenost. Zdražení dálniční známky z 1500 na 2300 a automatická valorizace dle inflace ukazuje dvojí metr vlády. Nerozumím tomu, proč by třeba minimální mzda nemohla být – resp. její růst – navázán na inflaci. To vláda odmítá. I daň z nemovitosti bude navázána na inflaci a bude tak pravidelně růst. Naprosto jsem nepochopila roli na tiskovce paní Horské – hlavní ekonomky Raiffeisen Bank. Mimochodem banky, která zvýšila svůj zisk o 61 %. Banky, která posílá peníze své „matce“ v Rakousku. Ovšem na banky ani pojišťovny vláda vůbec nesahala,“ uvedla Konečná.

„Bylo kolem toho mnoho řečí, frází a sebechvály. Obdobně představovali kdysi soudruzi plán přestavby, jako by to byl zázrak. Jenže zázraky se nedějí. To, co bylo představeno, je pouze hašení požáru, pod který tato vláda dlouhodobě přikládala. A všechno to nakonec zaplatí lidé. Tedy to, co bylo oznámeno, není nic velkého, jen to jako "velké” tím divadelním scénářem mělo vypadat. Vládě asi nezbývá opravdu nic jiného než škrtat a brát - jen nesmíme zapomenout, že do této situace to nemělo nikdy dojít. Jsem přesvědčena, že lidé by zvládli i "krev, pot a slzy", kdyby viděli důvod. Ale nic z toho, co se tu děje, se prostě nemuselo stát, a Petr Fiala hlavně není Winston Churchill,“ konstatuje senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Pan premiér nás pro jistotu hned urazil a pak jsme si vyslechli, jak rádi by s námi spolupracovali. Forma bombastická, ne každý měl nervy to poslouchat až do konce. Co se týče obsahu, nikam nás to neposunulo. Počkám si, co nakonec doputuje do sněmovny,“ uvádí šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.

Podle poslance SPD Radovana Vícha nejde o žádný konsolidační balíček ani o důchodovou reformu. „Jde o rozsáhlou daňovou reformu, která plošně zvyšuje prakticky všechny typy daní a odvodů českým občanům a firmám, spolu se zrušením daňových slev to sníží čisté příjmy všech zaměstnanců a živnostníků, zdraží většinu zboží a služeb a restartuje inflaci. Plus je tam jako „bonus“ zvýšení odchodu do důchodu a plošně snížení všech nových důchodů. Bez toho aby cokoli z toho vládní strany měly ve svých volebních programech a v programovém prohlášení vlády. Hnutí SPD je jasně proti a budeme to v úterý navrhovat jako mimořádný bod na jednání Sněmovny,“ zdůraznil Vích.

„Stručný překlad Fialova projevu do jazyka obyčejných smrtelníků: Moje vláda je skvělá. Za všechno můžou Babiš a Putin. Připravte si peněženky. Zaplatíte to vy,“ konstatuje první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Anketa Jste pro větší zdanění piva a vína? Ano 14% Ne 79% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 17131 lidí

Tzv. vládní konsolidační balíček není podle poslance SPD Jiřího Kobzy avizovanou důchodovou reformou, ale de facto plošnou daňovou reformou. „Obsahem i formou ze všeho nejvíce připomíná nechvalně známou měnovou reformu Antonína Zápotockého z roku 1953. Stejně tak jako nás až do dnešního dne ujišťovali představitelé současné vlády o tom, že nikdy nezvýší daně, i Antonín Zápotocký tehdy do poslední chvíle tvrdil veřejnosti, že žádná měnová reforma nebude. Jediný rozdíl je snad jen v tom, že zatímco měnová reforma Zápotockého postihla úspory občanů, Fialova reforma je vystavuje značně nejisté budoucnosti tím, že jim zaprvé drasticky snižuje čisté příjmy (například zvýšení daňové progrese, zvýšení nemocenského pojištění pro zaměstnance, zrušení daňových slev pracujícím rodinám s malými dětmi a mnoho dalších úprav) a současně jim značně zdraží většinu zboží a služeb denní potřeby například výrazným zvýšení daně z přidané hodnoty, spotřebních daní a daně z nemovitosti,“ říká poslanec.

„Pozoruhodné je, jak nás pětikoalice usilovně přesvědčuje o tom, že to vše dělají pro dobro občanů. Jediné slovo nepadlo o tom, že by koupili o pár amerických stíhaček míň. A toto vše je korunováno pomstou důchodcům, současným i budoucím, kterým vláda zvyšuje věk odchodu do důchodu, výrazně jim snižuje valorizaci důchodů a stanovuje minimální garantovaný důchod ve výši 20 procent průměrné mzdy (nyní by to bylo okolo „astronomických“ 8 000 Kč měsíčně). Podle mého názoru postupuje vláda přesně dle rady Niccola Machiavelliho, který říká, že když chce mít vládce vděčné a milující poddané, musí udělat dvě věci: Zaprvé jim všechno sebrat, nechat je nějaký čas v bídě a pak jim polovičku z toho vrátit. A občané mu za to budou vděční. Předpokládám proto, že po totálním ožebračením národa pár měsíců před volbami pětikoalice důchodcům a státním zaměstnancům přidá pár set korun a oni se slzami vděčnosti zapomenou, že to ona je přivedla do té bídy a budou ji znovu volit,“ má jasno Kobza.

Psali jsme: „Lžipetr jede.“ Pekarová? Chyběl jen rozsudek. Holec měl žně Trik, hra s čísly. Co vám dají, to pak seberou. Daniel Vávra pětikoalici spočítal její „spoření“ „Nic nezvýšíme.“ Šup a je to tady! Přitom nebylo potřeba. A zlá zpráva pro ODS „Za pět minut dvanáct? Všechno falešné, úplně mimo“. Tak moc, že se Václav Klaus musel usmívat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.