Václav Moravec napaden. Okamura to řekl veřejně ve Sněmovně. Vzkaz ČT

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura již několik hodin hovoří. A vláda Petra Fialy je podrobena intenzivní kritice. K její práci již Okamura navrhl několik bodů k projednání. A nejednou se dostal do konfliktu s šéfkou Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou, která měla výhrady k jeho vystoupení.

Pekarová Adamová jej například v jednu chvíli upozornila na jednací řád a na to, aby hovořil k věci. Okamura nejprve oponoval, že má přednostní právo. "A jestli mi chcete vzít slovo, tak mi to řekněte hnedka, protože já bych se rád dostal k návrhu programu," poznamenal Okamura. "Nic takového nechci, já vás jenom vyzývám, abyste hovořil k věci," poznamenala Pekarová Adamová. "Přerušení řečníka má přesné parametry. V případě, že neporušuji jednací řád, tak mě nepřerušujte," poučoval Pekarovou Adamovou Okamura. "Hovořte k věci," zopakovala Pekarová Adamová. "Nebudu tady kývat na subjektivní výklad. Chci tady navrhnout program a nejsem časově omezen v tom, to není v jednací řádu," oponoval Okamura.

A tak přišla řeč o autorských poplatcích, o zestátnění exekutorů, o místní příslušnosti exekutorů, o islámském zahalování na veřejnosti či o zákonu o referendu. "To je opravdu tristní, že přijetí zákona o referendu vypadlo z vládního prohlášení této vlády. Minulá vláda to tam měla, vláda Andreje Babiše, pak se na to v podstatě vykašlali a zákon hodili přes palubu. A já bych chtěl upozornit poslance vládní pětikoalice, že jsme jednou z posledních zemí v Evropě, která nemá zákon o referendu," dodal Okamura, že standardem je zákon o referendu.

Řeč přišla i na zemědělství. "Vláda Petra Fialy nejenom že neřeší zdražování, ona se vykašlala i na mladé lidi, kteří si chtějí pořídit bydlení na hypotéky. Vůbec nepomáháte lidem v ničem. Ještě navíc tady ministr zemědělství Zdeněk Nekula, tak ještě jste tím způsobem, jakým teď postupujete, tak zdražujete... To je potřeba také vysvětlit. My bychom rádi diskutovali zemědělskou politiku. Tohle je diktát Bruselu, na který doplatí občané České republiky. Podílíte se na zdražování potravin v České republice. To je šílený, to je úplně neuvěřitelná situace," zmínil Okamura.

Po více než dvou hodinách řečnění přišel Okamura s návrhem dalšího bodu. "Navrhl bych rád bod s názvem Vláda podvedla voliče. Protože vy jste prostě říkali před volbami, a já vás cituji, vy jste řekli před volbami, že již žádný nouzový stav v souvislosti s onemocněním covid-19 vyhlašovat nehodláte. A teď vyhrožujete, že jej vyhlásíte od března. Jestli tento bod zamítnete, svědčí to o totalitních nedemokratických praktikách," uvedl Okamura.

A pak došlo na veřejnoprávní média. V České televizi pak podle jeho slov vládne cenzura. Okamura tak veřejnoprávní vysílání zhodnotil na základě toho, že dle svých slov sedm let nebyl pozván do pořadu Otázky Václava Moravce. Stejně tak kritizoval Český rozhlas Plus. "Odmítáme zvyšování koncesionářských poplatků. A divím se, že to stojí vedení České televize za to, že kvůli Václavu Moravcovi, kvůli jednomu člověku, tak že celá Česká televize musí být skutečně pod kritikou. Myslím si, že je to škoda," dodal Okamura. Podle jeho slov není u Moravce dlouhodobě zastoupen zástupce voličů jeho hnutí. Ti tak mohou zauvažovat nad tím, zda platit koncesionářské poplatky médiu, které nedává prostor jejich zvolenému zástupci.

