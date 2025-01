Vydávání Okamury? V koalici rozpaky. „Pocitově jsem proti“.

Do Poslanecké sněmovny v týdnu dorazila žádost Policie ČR na vydání poslance a předsedy hnutí SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Důvodem, proč policisté vyšetřování zahájili, bylo nejspíš trestní oznámení politika TOP 09 Jiřího Pospíšila, jemuž se nelíbil styl předvolební kampaně SPD.

Především se jednalo o plakát vyobrazující černého muže, reálně neexistujícího a zjevně vytvořeného pomocí umělé inteligence, který v ruce svírá zakrvácený nůž. Vizuál doprovodil text „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“.

Je správné Okamuru vydat? Je správné tento typ předvolební kampaně kriminalizovat? Jasno nemají ani poslanci vládní koalice. Více v anketě PL.

„Určitě počkám na vyjádření mandátového výboru, nicméně pocitově jsem proti vydání,“ sdělil poslanec ODS Karel Krejza.

Zajímavý pohled nabídl šéf sněmovního Ústavně-právního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO. „Nevím, čím jsem si to zasloužil, že mám hájit předsedu SPD, ale jako demokrat zkrátka nesouhlasím s kriminalizací politického soupeře. Kampaň byla hloupá a nechutná, ale ne trestná. Podporovat to pár měsíců před svobodnými a demokratickými volbami tím, že budu hlasovat pro vydání, nebudu,“ sdělil Vondráček.

„Počkám si na stanovisko Mandátového a imunitního výboru, který má přístup k podrobnějším informacím,“ dělil redakci poslanec ODS Petr Bendl.

Na obecný názor k případu jsme se zeptali i dalších politiků, kteří nejsou členy Poslanecké sněmovny a nemají tedy možnost hlasovat o vydání či nevydání.

„Neznám bohužel text samotné žádosti, ale principiálně platí v trestním právu zásada ultima ratio. Tedy, že trestní represe je až to poslední řešení, nelze-li použít pro dosažení spravedlnosti prostředky mírnější. A vzhledem k tomu, co jsem zatím v médiích k věci zaslechl, tak si myslím, že test ultima ratio v celé šíři obvinění spíše zatím neproběhl. Druhá věc je stránka procesní – imunita chrání poslance i senátora v případě nevydání dotyčného „jeho“ komorou pouze po dobu trvání mandátu. Vzhledem k délce trestního řízení v ČR a faktu, že Tomio Okamurovi končí za cca deset měsíců mandát, lze říci, že může nastat situace, že se o vydání bude hlasovat ještě znovu po volbách. A volby tak v jeho specifickém případě mohou být i o pokračování imunity,“ komentuje věc senátor a právník Zdeněk Hraba.

Právnička a též senátorka Jana Zwyrtek Hamplová rovněž policejní žádost podrobněji okomentovala. „Je to z právního pohledu naprostý nesmysl. Tomio Okamura vyjádřil na billboardu svůj občanský názor na kvalitu migrace – a to formou ilustrace, a kritiku (ne)řešení oblasti zdravotnictví cestou jasně myšleného ironického výroku. Tomio by neměl být vydán ke stíhání, nebo vydán bude, a stíhání mu udělá reklamu. Pokud by ho vydali, tak bych to ráda zastupovala, protože spor, kde by byli stíhaný a advokátka oba členové Parlamentu, to také všude nemají. Ne, vážně. Opravdu by to byla mezinárodní, trapná a z právního pohledu zbytečná ostuda. Tohle není stíhatelné. Tedy nemělo by být,“ míní Hamplová.

„O jeho vydání požádala policie a státní zástupce. Osobně neznám spis, takže nechci celou věc komentovat. Obecně mi přijde jednání SPD za hranou etiky,“ domnívá se lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Předseda Svobodných Libor Vondráček to vidí jinak. „Svobodní dlouhodobě odmítají kriminalizaci obecných verbálních projevů. Trestat se mají jen ty projevy, které přímo navádějí k páchání závažných trestných činů, nebo jsou výhrůžkami vůči konkrétním osobám. Jsme proti zavádění nových gumových paragrafů do našeho trestního práva, a pokud již dnes trestní právo umožňuje takovéto politické procesy, pak bychom měli opravit také současné znění trestního zákoníku,“ řekl redakci.