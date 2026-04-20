Koaliční „tablo ruské propagandy“ s hlavičkou BIS. Hamplová píše Koudelkovi. Víme, co bude následovat

Ředitel BIS Michal Koudelka obdržel nepříjemné psaní. Po článku na serveru Novinky se totiž ozvala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, která po šéfovi civilní kontrarozvědky žádá vysvětlení. Důvodem jsou dle jejích slov nepodložená a falešná nařčení.
Server Novinky, který patří pod Seznam miliardáře Iva Lukačoviče, o kterém premiér Andrej Babiš opakovaně říká, že v neprospěch vlády lže a manipuluje, přišel s článkem, ve kterém několik ústavních činitelů a náměstků ministrů nařkl z toho, že poskytováním rozhovorů jednomu vcelku neznámému serveru podporují ruskou propagandu.
„Vládní poslanci ochotně poskytují rozhovory podezřelému serveru. Pomáhají ruské propagandě, varuje BIS” hlásá titulek článku, který v sobotu ráno.
Má se jednat o internetový server, který je prý pokračováním zakázaného webu Sputnik, který provozoval ruský stát. Zákonodárci, kteří serveru občas poskytují rozhovory, konstatují, že jejich slova nikdy nebyla překroucena a vše vždy vyjde přesně v tom znění, v jakém odpovědi zašlou.
„Na tapetě” se v článku Novinek ocitla i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, které po přečtení, že před ní údajně varuje BIS, došla trpělivost. Senátorka proto řediteli BIS Koudelkovi adresovala podrobně formulovanou výzvu, aby se k věci vyjádřil.
ParlamentníListy.cz mají celý dopis k dispozici.
„Obsah tak, jak jej zveřejnil server Novinky, již svým titulkem tvrdí, že BIS varuje, že uvedení vládní poslanci tím, že poskytují rozhovory, pomáhají ruské propagandě. S ohledem na to, že uvedený seznam zahrnuje skupinu 8 jmen, z toho šest ústavních činitelů (5 poslanců, 1 senátorku), a 2 náměstky ministrů (z toho 7 vládních, 1 nezávislou) žádám Vás o sdělení, zda BIS skutečně dávala serveru Novinky podobné vyjádření, tedy zda BIS, Bezpečnostní informační služba, jako kontrarozvědná zpravodajská služba s působností na území České republiky, vyslovila, že tito jmenovaní představitelé významně pomáhají ruské propagandě,” píše senátorka Hamplová.
Pokud podobné stanovisko proti této skupině osob BIS nevydávala, žádá Jana Zwyrtek Hamplová o potvrzení této skutečnosti, že se tak nikdy nestalo. „Patrně byste v této situaci jako BIS pak měli vyvodit jasné důsledky ze závažného snižování Vaší důvěryhodnosti. Na snížení důvěryhodnosti BIS by pak nesla podíl mj. tato skupina osob – autorka článku Karolína Brodníčková, bývalí šéfové zpravodajských služeb Jan Beroun a Karel Randák, a dále pak ti, kteří se na přípravě a šíření daného textu, zasahujícího významně do oblasti práce BIS, podíleli, a jež nám nejsou známi,” uvádí.
„Pokud podobné stanovisko proti skupině osmi jmenovaných osob BIS médiím vydala, žádám o sdělení, kdy, komu a jména za to odpovědné osoby, a plný text stanoviska, které BIS vydávala třetím osobám. V tom případě pak žádám o vysvětlení: 1) o co opírá daná osoba z BIS logiku úvahy, že poskytováním rozhovoru° na téma týkajícího se České republiky se šíří ruská propaganda, 2) jaká právní norma ji opravňuje takto hodnotit práci mj. ústavních činitelů, 3) zda a kde je v ČR veden seznam serverů, kterému je doporučeno a kterému není doporučeno poskytovat standardní rozhovory (selekce těchto serverů) a kde má podobná činnost oporu v právním řádu, 4) jak oblast podobných veřejných rozhovorů spadá do oblastí činností BIS, kterou je terorismus, kontrašpionáž, organizovaný zločin a proliferace. Po obdržení daných informací pak vyvodím patřičné důsledky vůči odpovědným osobám včetně serveru Novinky,” píše dále senátorka Michalu Koudelkovi.
Podle Hamplové nelze vyloučit, že zveřejněným článkem zorganizovaným skupinou lidí (autorka Karolína Brodníčková, respondenti Jan Beroun a Karel Randák) a zneužitím instituce BIS, mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 403 trestního zákona „Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka“, konkrétně ve specifikaci „Kdo hlásá záštˇ vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let“. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem, nebo spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny. Nebezpečnost daného trestného činu je vyjádřena už tím, že už příprava je trestná,” varuje členka horní parlamentní komory a profesí advokátka.
„Závažně poškozenou skupinou osob, proti které je „hlásána záštˇ“ s jasnou politickou motivací a cílem ničit je ve všech sférách jejich životu°, jsou poslanec Radek Koten (SPD), náměstkyně Karla Maříková (SPD), poslanec Jindřich Rajchl (za SPD), náměstek Zdeněk Koudelka (za SPD), poslankyně Zuzana Majerová (za SPD), poslanec Libor Vondráček (za SPD), senátorka Jana Zwyrtek Hamplová (nestr. v klubu ANO), poslanec Tomáš Doležal (SPD). Toto účelové jednání zasahující hrubě do jejich osobností, podpořené fotografiemi ve skupině osmi lidí, evokující jejich jednání v organizované skupineˇ, se znásobením dopadů zveřejnění tohoto článku vůči nim cestou využití hlavičky BIS, dotyčné osoby hrubě zasahuje a poškozuje v civilním, profesním, veřejném a osobním životě. Proto žádám od Vás jako ředitele BIS o potvrzení informace jak výše uvedeno. Na základě tohoto upřesnění pak ve vztahu k danému článku a jeho organizátorům zvolím další postup. Vaši odpověď očekávám obratem, neboť tato informace Vám musí být zcela jistě bez problémů známa, a každým dnem dopady daného článku vůči poškozeným osobám narůstají,” konstatuje Jana Zwyrtek Hamplová.
