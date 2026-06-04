Sedláček (Národní demokracie): Tato vláda je menší zlo než ta Fialova, ale to nestačí

04.06.2026 22:34 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k členství ČR v EU.

Sedláček (Národní demokracie): Tato vláda je menší zlo než ta Fialova, ale to nestačí
Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

Babiš, Okamura i Macinka chtějí zůstat v EU a nechtějí ani slyšet o nezávislosti ČR. Přitom právě EU je hlavní příčinou všech problémů, které zde řešíme.

Tato vláda je možná menší zlo než ta Fialova, ale to nestačí.

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Článek obsahuje štítky

Sedláček , Národní demokracie

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MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Referendum

Jsem rád, že někdo konečně předpoložil zákon o referendu. Jako šanci dáváte tomu, že projde? A co mi teda vadí, proč nebude moc být i našem členství v EU a třeba o přijetí Eura? A proč ještě neprosadit i tu přímou odvolatelnost politiků, hlavně když kolikrát vidíme ty politické kauzy a politika pak ...

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22:34 Sedláček (Národní demokracie): Tato vláda je menší zlo než ta Fialova, ale to nestačí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k členství ČR v EU.