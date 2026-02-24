Senátorka ODS peprně hovoří o Petru Fialovi

Výroky poslance a bývalého premiéra Petra Fialy o tom, že ODS by neměla jít svou cestou a rušit koalici SPOLU, ale naopak se ještě více spojovat, vyvolala bouřlivé reakce v samotné ODS.
„Voliči podle mě očekávali, že spolupráce stran bude ještě užší, než že se bude středopravicová scéna rozpadat. Z detailních průzkumů voličů jednotlivých stran vidíme, že voliči ODS a TOP 09 jsou až na malé rozdíly takřka identičtí. Pak je znát určitý posun u voličů KDU-ČSL a STAN, ale pořád si jsou velmi blízko. Voliči nemají pocit, že jsou mezi našimi stranami tak velké rozdíly. Přemýšlet o užší spolupráci mezi ODS a TOP 09, jak jsme ukázali v Senátu, kde jsme vytvořili společný senátní klub, je správná cesta,“ řekl Petr Fiala v rozhovoru pro server Novinky.
ParlamentníListy.cz již informovaly o náladách jak uvnitř strany na základě svých dlouhodobých zdrojů, nabídly i pohledy dnes již bývalých členů, kteří ODS zpravidla opouštěli právě proto, jak se v průběhu let pod Fialovým vedením změnila.
Nyní přinášíme pohled senátorky a předsedkyně oblastního sdružení ODS a místostarostky Prahy 8 Vladimíry Ludkové, podle jejíhož názoru Fiala vůbec nic nepochopil a odmítá se poučit loňskou prohrou koalice SPOLU ve sněmovních volbách. Dlouholetá členka ODS to řekla pro ParlamentníListy.cz.
„Petr Fiala evidentně nepochopil, že opakováním neúspěšné strategie nejde dojít k pozitivnímu výsledku. Je obětí své verze stockholmského syndromu a ustrnul u výsledků voleb v roce 2022. Ten se ovšem přihodil souhrou pro něj šťastných náhod a nelze jej interpretovat jako výsledek správně zvolené strategie,“ říká Ludková.
Podle senátorky ODS je jedinou cestou, jak porazit současné strany vládní koalice, nabídnout uvěřitelná řešení pro budoucnost této země. „To v reálu znamená opustit kýčovité hodnotové výkřiky a začít nabízet řešení. Přestaňme myslet na porážku Babiše a pojďme se soustředit na pozitivní program pro tuto krásnou zemi. Jeho porážka pak bude sekundárním efektem dobré práce pro lidi. Nešla jsem do politiky někoho porážet, šla jsem do ní, abych mohla víc posunout věci, které jsem z praxe sociálního pracovníka poznala, že je třeba je ovlivňovat,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz.
„Je jednoduché označovat svoje oponenty hanlivými přídomky. Neustálé užívání slov xenofob, populista a nově svoloč, je jednoduché a možná uspokojí skupinku těch nejtvrdších hard core zájemců o politiku. Nic a nikoho to ale neposouvá dál,“ varuje politička ODS.
Připomíná, že expremiér opustil své původní názory. „Sám Petr Fiala navíc ztratil kredit, který měl před usednutím do premiérského křesla, protože svůj eurorealismus, konzervativní postoje a hodnoty zahodil a obětoval na oltář přežití menších koaličních partnerů. Sám svoje dříve napsané projevy zmačkal a zahodil,“ uvádí dále Vladimíra Ludková.
„Výsledkem je nejenom ztráta jeho důvěryhodnosti, ale například i skutečnost, že výsledkem jeho tlaku na ‚SPOLU za každou cenu‘ je například existence europoslanců z TOP 09, kteří hlasují proti reprezentantům z ODS, a troufám si tvrdit, že i proti zájmům této země, které ODS má hájit. Jako Pražák pak výsledný tlak, aby v Praze vznikla koalice na vládním půdorysu, každý den pociťuji, protože jedním z kyselých plodů této politické linky je pražská doprava v rukou Pirátů,“ podotýká.
Závěrem připouští, že nebylo všechno naprosto špatné. „U vědomí toho, že se podařilo i pár dobrých věcí, především v zahraniční politice, však říkám, ne, děkuji, bylo toho dost,“ dodala Vladimíra Ludková pro ParlamentníListy.cz.
